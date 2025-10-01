Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

Иван Сирко - кошевой атаман и воин-характерник, который одержал десятки побед, освобождал невольников и стал символом борьбы с бусурманами.

Кем на самом деле был Иван Сирко? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Кто такой Иван Сирко

Чем известен Иван Сирко

Основные принципы самого известного кошевого атамана Запорожской Сечи

Иван Сирко - кошевой атаман Запорожской Сечи, чья фигура является одной из самых загадочных и противоречивых в истории. В фольклоре он предстает как непобедимый "характерник", который одержал более 55 побед и стал настоящим спасителем для тысяч украинских невольников. Однако его политические действия во время Руины часто шли вопреки интересам гетманского правительства, стремившегося к объединению. Главред расскажет о сложности выбора Ивана Сирко, анализируя его военный гений и противоречивые решения, которые повлияли на судьбу всей Украины.

Рождение военной звезды

Слава Сирко началась задолго до того, как он стал кошевым. Его образ формировался как мистического воина, который имел чрезвычайную удачу и владел военной магией.

Существует легенда об участии Сирко в Тринадцатилетней войне и его командовании казацким отрядом при взятии французами крепости Дюнкерк в 1646 году, но она является исторически неточной. В видео на канале "Базовая история" объясняется, что этот миф возник из-за путаницы с именем французского генерала де Сиро и ошибочного толкования исторических источников. Чаще всего казацкие наемники, участвовавшие в этой войне, воевали на стороне Габсбургов.

Настоящие военные достижения Сирко связаны с борьбой против южных врагов. Уже в 1620-х годах, находясь на польской службе, он участвовал в морских походах против турок, штурмовал Варну и Трапезунт. Позже служил на Белгородщине и защищал украинские общины на московской службе. Именно тогда он начал совершать рейды вглубь Крымского ханства. Поход на Азов в 1646 году, за который он получил от Москвы жалование, стал его самым известным ранним успехом.

Во время Национально-освободительной войны Сирко проявил себя как защитник гражданского населения. После битвы под Жванцем он разгромил татарский отряд, который брал в ясырь украинских крестьян, и вернул им свободу. С тех пор он не только воевал, но и освобождал невольников и противостоял османско-татарской угрозе.

Противоречие Руины: Сечь против Гетманщины

Больше всего вопросов к Сирко возникло во время Руины, когда Украина была разделена. Сирко 12 раз избирали кошевым атаманом, что указывает на его огромный авторитет среди запорожцев. Его непоколебимая позиция базировалась на двух принципах: независимость Сечи от любой власти и непримиримая борьба против мусульман.

Отказ от союзов и "измена" под Конотопом

Сирко выступил против Переяславского соглашения и отказался присягать московскому царю. Его не устраивал ни один союз, и именно поэтому начались его конфликты с гетманами.

Видео об Иване Сирко можно посмотреть здесь:

Конфликт с Иваном Выговским

Сирко отвергал политику Выговского, который пытался заключить союз с Польшей, ведь он не мог принять союз с врагом, против которого еще недавно боролся.

"Измена" под Конотопом

Этот эпизод считают самым критическим. После победы под Конотопом Выговский планировал добить царскую армию. Однако Сирко, видя, как татары - союзники Выговского - грабят украинские города и села, берут людей в ясырь, решил их наказать. Он совершил поход на Аккерман и вторгся в крымские земли. Татарский хан был вынужден забрать свое войско и вернуться в Крым, а Выговский потерял критическую военную поддержку. Таким образом, поступок Сирко фактически спас Московское царство от полного краха.

Конфликты с Петром Дорошенко

В 1668 году гетман Петр Дорошенко пытался восстановить единство Украины и заключил союз с Османской империей. Сирко отказался поддержать его, ведь союз с бусурманами для него был неприемлем. Именно поэтому Дорошенко потерпел поражение, а личные убеждения Сирко и интересы Сечи перевесили над политической необходимостью объединения Гетманщины.

Сирко - защитник христианства

Главная заслуга Сирко, несмотря на его противоречивые политические шаги, - непримиримая и эффективная борьба за освобождение невольников, что сделало его героем в глазах простого народа.

Сирко совершил много походов на Перекоп, Буг и Днестр, освободив десятки тысяч христианских невольников из рабства.

В 1675 году его 20-тысячная армия нанесла Крымскому ханству сокрушительный удар, и хан вынужден был бежать. За эту победу Сирко прозвали "Урус Шайтан" - русский дьявол.

Даже в преклонном возрасте Сирко сорвал планы Кара Мустафы по захвату Чигирина в 1678 году и уничтожил турецкий флот с продовольствием на Днепре, заставив визиря отступить.

Об источнике: Базовая История Базована История - украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала и традициях, переживших влияние чужих государств.

