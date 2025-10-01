Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

Марина Иваненко
1 октября 2025, 13:32
149
Иван Сирко - кошевой атаман и воин-характерник, который одержал десятки побед, освобождал невольников и стал символом борьбы с бусурманами.
Кем на самом деле был Иван Сирко?
Кем на самом деле был Иван Сирко? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто такой Иван Сирко
  • Чем известен Иван Сирко
  • Основные принципы самого известного кошевого атамана Запорожской Сечи

Иван Сирко - кошевой атаман Запорожской Сечи, чья фигура является одной из самых загадочных и противоречивых в истории. В фольклоре он предстает как непобедимый "характерник", который одержал более 55 побед и стал настоящим спасителем для тысяч украинских невольников. Однако его политические действия во время Руины часто шли вопреки интересам гетманского правительства, стремившегося к объединению. Главред расскажет о сложности выбора Ивана Сирко, анализируя его военный гений и противоречивые решения, которые повлияли на судьбу всей Украины.

Рождение военной звезды

Слава Сирко началась задолго до того, как он стал кошевым. Его образ формировался как мистического воина, который имел чрезвычайную удачу и владел военной магией.

видео дня

Существует легенда об участии Сирко в Тринадцатилетней войне и его командовании казацким отрядом при взятии французами крепости Дюнкерк в 1646 году, но она является исторически неточной. В видео на канале "Базовая история" объясняется, что этот миф возник из-за путаницы с именем французского генерала де Сиро и ошибочного толкования исторических источников. Чаще всего казацкие наемники, участвовавшие в этой войне, воевали на стороне Габсбургов.

Настоящие военные достижения Сирко связаны с борьбой против южных врагов. Уже в 1620-х годах, находясь на польской службе, он участвовал в морских походах против турок, штурмовал Варну и Трапезунт. Позже служил на Белгородщине и защищал украинские общины на московской службе. Именно тогда он начал совершать рейды вглубь Крымского ханства. Поход на Азов в 1646 году, за который он получил от Москвы жалование, стал его самым известным ранним успехом.

Во время Национально-освободительной войны Сирко проявил себя как защитник гражданского населения. После битвы под Жванцем он разгромил татарский отряд, который брал в ясырь украинских крестьян, и вернул им свободу. С тех пор он не только воевал, но и освобождал невольников и противостоял османско-татарской угрозе.

Противоречие Руины: Сечь против Гетманщины

Больше всего вопросов к Сирко возникло во время Руины, когда Украина была разделена. Сирко 12 раз избирали кошевым атаманом, что указывает на его огромный авторитет среди запорожцев. Его непоколебимая позиция базировалась на двух принципах: независимость Сечи от любой власти и непримиримая борьба против мусульман.

Отказ от союзов и "измена" под Конотопом

Сирко выступил против Переяславского соглашения и отказался присягать московскому царю. Его не устраивал ни один союз, и именно поэтому начались его конфликты с гетманами.

Видео об Иване Сирко можно посмотреть здесь:

Конфликт с Иваном Выговским

Сирко отвергал политику Выговского, который пытался заключить союз с Польшей, ведь он не мог принять союз с врагом, против которого еще недавно боролся.

"Измена" под Конотопом

Этот эпизод считают самым критическим. После победы под Конотопом Выговский планировал добить царскую армию. Однако Сирко, видя, как татары - союзники Выговского - грабят украинские города и села, берут людей в ясырь, решил их наказать. Он совершил поход на Аккерман и вторгся в крымские земли. Татарский хан был вынужден забрать свое войско и вернуться в Крым, а Выговский потерял критическую военную поддержку. Таким образом, поступок Сирко фактически спас Московское царство от полного краха.

Конфликты с Петром Дорошенко

В 1668 году гетман Петр Дорошенко пытался восстановить единство Украины и заключил союз с Османской империей. Сирко отказался поддержать его, ведь союз с бусурманами для него был неприемлем. Именно поэтому Дорошенко потерпел поражение, а личные убеждения Сирко и интересы Сечи перевесили над политической необходимостью объединения Гетманщины.

Сирко - защитник христианства

Главная заслуга Сирко, несмотря на его противоречивые политические шаги, - непримиримая и эффективная борьба за освобождение невольников, что сделало его героем в глазах простого народа.

Сирко совершил много походов на Перекоп, Буг и Днестр, освободив десятки тысяч христианских невольников из рабства.

В 1675 году его 20-тысячная армия нанесла Крымскому ханству сокрушительный удар, и хан вынужден был бежать. За эту победу Сирко прозвали "Урус Шайтан" - русский дьявол.

Даже в преклонном возрасте Сирко сорвал планы Кара Мустафы по захвату Чигирина в 1678 году и уничтожил турецкий флот с продовольствием на Днепре, заставив визиря отступить.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Базовая История

Базована История - украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала и традициях, переживших влияние чужих государств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

казаки интересные новости История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:35Война
Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

15:02Фронт
Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

Последние новости

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

Реклама
14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

Реклама
12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

10:05

Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:05

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

Реклама
09:43

Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

09:28

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

09:27

"Кнут" для Путина: президент Финляндии рассказал о стратегии Трампа в отношении РФ

09:22

"Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом

09:15

Зашуршит в карманах: три знака китайского зодиака разбогатеют в октябре

08:53

Без стратегии тактические успехи не спасут Украинумнение

08:42

Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенокФото

08:29

Критическая ситуация на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ отреагировали

08:15

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В Киеве - взрывы: город атаковали вражеские дроны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять