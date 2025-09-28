Гайдамаки и опрышки были в роду - какие фамилии выдают повстанческое происхождение

Память о борцах против социального гнета оставила глубокий след не только в истории, но и в современных фамилиях.

Фамилии украинцев, возникшие в процессе борьбы народа за освобождение / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Какие украинские фамилии возникли во время борьбы народа за освобождение

Как назывались повстанцы в разных регионах Украины

Какие фамилии образованы от профессий или занятий

Борьба украинского народа против национального порабощения и социального шляхетского гнета, которая не прекратилась даже после великого всенародного движения под предводительством Богдана Хмельницкого и продолжалась в течение всего XVIII века, оставила заметный след в украинской антропонимии. В своей работе "Современные украинские фамилии" украинский языковед Юлиан Редько определил фамилии, возникшие в процессе борьбы народа за освобождение.

Так, повстанцы против господского угнетения имели разные названия в зависимости от региона. На Киевщине и Брацлавщине их называли гайдамаками, на Подолье - дейнеками или левенцами, а в Карпатах - опрышками.

Фамилия Гайдамака зафиксирована в Запорожской и Хмельницкой областях, ее вариант Гайдамаха - в Тернопольской, а патронимическое - Гайдамачук. Потомки дейнеков живут в нескольких областях: Дейнека (Львовская, Ровенская) и Дейнега (Волынская, Кропивницкая).

Существуют также фамилии Левенец (Киевская, Львовская, Полтавская) и Опрышко (Львовская, Полтавская). В Хмельницкой области зафиксирована фамилия Ватажко, которая образована от названия руководителя народного движения.

Фамилии по профессии и занятием

Особую группу составляют фамилии, возникшие от названия занятия, профессии или классовой принадлежности. Их словообразовательная структура в основном отличается от других типов фамилий. Основную группу составляют лексико-семантические фамилии: Бондарь, Кравец, Лимар, Орач, Швец, Мельник.

От этих основ возникали производные фамилии с помощью суффиксации:

Патронимические суффиксы: -ич: Панич ("сын пана") -евич, -ович; Богачевич, Козакевич, Косаревич, Вийтович, Попович; -ук (-юк), -чук: Асаулюк, Бондарук, Буймиструк, Ткачук, Фурманчук; -ак (-як): Владичак, Пастушак, Кухтяк; -енко: Атаманенко, Войтенко, Гончаренко, Коваленко, Кравченко; -ов, -ов: Ковалив, Ткачив, Шевцив, Кравцив; -ин: Владичин, Мельничин. Матронимические суффиксы: -ин: Косарчин, Пастущин; -ич: Ткалич, Попадич; -ук (-юк): Попадюк; -ишин: Дячишин, Ковалишин, Сторожишин, Кравчишин. Суффиксы, обозначающие помощника или ученика: -ук (-юк), -чук: Ковальчук, Котлярчук, Кухарчук, Мулярчук; -ец: Бондарец, Фурманец, Чабанец; -ок: Дячок, Пастушок; -ик: Кухтик, Мулярчик, Шевчик. Уменьшительно-ласкательные суффиксы: -ец: Атаманец, Хозяин, Капитанец; -ок: Гайдучок, Мазярок, Рыбачок; -ко: Асаулко, Атамашко; -ик: Ковалик, Чабаник, Ткачик; -онько, -очко: Панонько, Панбичко; -уник: Попдякуник; -к-а: Воеводка, Музычка; -усь: Ткачусь; -унь: Войтунь. Грубые и пренебрежительные суффиксы: -иськ-о: Ковалисько; -ул-а: Прасула; -ун: Кравцун, Школун; -ин-а: Войтина, Кравчина; -айк-о: Мельничайко, Скрипичайко Суффиксы, выражающие специальность: -ец: Бутинец; -ей: Бортей; -ай: Сурмай; -ий: Будний, Сурмий. Прилагательные суффиксы: -ов-ый: Бортовой; -н-ый: Пасечный, Ратушный, Шклярный; -ск-ый, -цкий-ый: Боднарский, Гонтарский, Купеческий.

Фамилии от профессий в других странах

Фамилии, образованные от профессии или занятия основателя рода, существуют во многих языках: русские Кузнецов, Решетников, Писарев, Коновалов, польские Golarz, Kowalski, Kuśnierczyk, немецкие Schmidt, Müller, Schreiber, французские Mercier, Boulanger, Tailleur, английские Smith, Baker. Однако ни один язык не характеризуется таким разнообразием основ и словообразовательных типов, как украинский.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

