Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

Марина Иваненко
28 сентября 2025, 19:18
32
Греко-католики - ведущий слой Галичины: как греко-католическая церковь стала двигателем национальной идентичности и выжила в катакомбах СССР.
Откуда взялись греко-католики?
Откуда взялись греко-католики? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда в Украине греко-католики греко-католики
  • Кто такой князь Василий-Константин Острожский
  • Судьба УГКЦ в Советском Союзе

Вопрос о том, откуда в Украине появились греко-католики, имеет исторический ответ, спрятанный в драматических событиях конца XVI века. Украинская Греко-Католическая Церковь образовалась в результате Брестской унии 1596 года и стала попыткой иерархов Киевской митрополии сохранить восточный обряд, культуру, язык и получить защиту и признание своего статуса, которого они были лишены в Речи Посполитой. Это был своеобразный акт политической необходимости и одновременно глубокого духовного кризиса, который привел к уникальному синтезу византийской духовности с институциональным подчинением Риму. Главред расскажет более подробно.

Кризис православия как катализатор Унии

Как рассказывают на канале "История для взрослых", в XVI веке православная церковь на украинских и белорусских землях, входивших в Речь Посполитую, столкнулась с проблемами, которые подорвали ее авторитет и жизнеспособность.

видео дня
  • Моральный упадок духовенства. Духовные должности часто продавались светским магнатам и даже королю. Такие "епископы" нередко пренебрегали каноническими правилами, вели светский образ жизни и использовали церковные имения для собственного обогащения. Именно поэтому моральный авторитет иерархии значительно снизился.
  • Католическое давление. Активная деятельность иезуитов и общая политика Контрреформации побуждали православную шляхту переходить на латинский обряд, чтобы получить равные права и доступ к политическим должностям в католическом государстве.
  • Угроза Москвы. В 1589 году Московская митрополия провозгласила себя патриархатом, что частично было признано, однако создавало каноническую путаницу и угрозу растущего московского вмешательства в дела Киевской митрополии.

Епископы Ипатий Потий и Кирилл Терлецкий начали искать мощного внешнего покровителя, который мог бы гарантировать Церкви правовой статус и защиту от произвола светской власти. Таким покровителем мог стать только Папа Римский.

Берестейский раскол 1596 года

Роль князя Острожского

Среди украинских элит идея объединения церквей имела сначала широкую поддержку. Князь Василий-Константин Острожский сыграл здесь ключевую роль. Он стремился к Унии на равных условиях, которая бы обеспечила полное сохранение восточного обряда. Однако, когда иерархи начали тайно договариваться с Римом, Острожский отказался от Унии и стал ее самым яростным оппонентом. Острожская академия превратилась в центр антиуниатской борьбы.

Заключение Унии

В октябре 1596 года в городе Берестье (ныне Брест, Беларусь) состоялись два параллельных собора:

  • Унийский собор. Митрополит Михаил Рогоза и большинство епископов провозгласили Унию. Они признали верховенство Папы Римского и приняли основные католические догматы, одновременно получив гарантии сохранения всех элементов восточного обряда: женатый стан священников, церковнославянский язык богослужений и юлианский календарь.
  • Антиуниатский собор. Его возглавили князь Острожский, представители казачества и епископы-противники Унии. Они отлучили униатских епископов от церкви и создали параллельную православную иерархию.

Таким образом, Уния не объединила, а расколола украинскую церковь на две части, которые долгое время существовали параллельно, борясь за верующих и имущество.

Видео об УГКЦ можно посмотреть здесь:

Путь к национальной церкви

УГКЦ под властью России и Австрии

В XVII-XVIII веках греко-католическая церковь имела поддержку польской власти. Однако после разделов Речи Посполитой в конце XVIII века ситуация изменилась: на территориях, отошедших к Российской империи (Волынь, Приднепровье), УГКЦ была ликвидирована. Российская власть принудительно присоединяла греко-католиков к Русской Православной Церкви.

Зато на землях, попавших в Австро-Венгрию (Галичина, Закарпатье), УГКЦ получила сильную поддержку Габсбургов, которые видели в ней противовес польскому и российскому влиянию.

Галичина - оплот идентичности

В Галичине УГКЦ стала национальной церковью. Австрийская власть предоставляла греко-католическим священникам образование, равные права со священниками латинского обряда и высокий социальный статус. Духовенство стало ведущим слоем украинского общества и взяло на себя миссию сохранения языка, культуры и образования. Выдающейся фигурой, которая сформировала УГКЦ как национальную институцию в XX веке, был митрополит Андрей Шептицкий.

Катакомбный период и возрождение

В 1946 году на Львовском псевдособоре церковь была ликвидирована, а ее имущество передано РПЦ. Иерархию и тысячи священников репрессировали и посадили в тюрьму. В течение почти полувека УГКЦ существовала как катакомбная церковь, сохраняя веру и обряд в подполье.

Возрождение УГКЦ началось в конце 1980-х годов. Она снова стала одной из крупнейших и самых влиятельных религиозных конфессий в Украине, окончательно вернувшись к своей исторической миссии - сохранению национальной идентичности и духовности.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "История для взрослых"

YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши

18:44Война
"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится война

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится война

18:41Война
"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Последние новости

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

19:28

Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методовВидео

19:18

Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

18:44

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней СашиВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
18:41

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится войнаВидео

18:24

О пыли можно забыть на целый месяц: чудо-средство удивит небывалой чистотойВидео

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

Реклама
17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

Реклама
15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

12:23

Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

12:04

Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

11:53

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

Реклама
11:26

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атакиФото

11:23

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

11:21

Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

11:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 сентября (обновляется)

10:53

"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

10:28

"Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по УкраинеФото

10:24

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять