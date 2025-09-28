Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

Греко-католики - ведущий слой Галичины: как греко-католическая церковь стала двигателем национальной идентичности и выжила в катакомбах СССР.

Вопрос о том, откуда в Украине появились греко-католики, имеет исторический ответ, спрятанный в драматических событиях конца XVI века. Украинская Греко-Католическая Церковь образовалась в результате Брестской унии 1596 года и стала попыткой иерархов Киевской митрополии сохранить восточный обряд, культуру, язык и получить защиту и признание своего статуса, которого они были лишены в Речи Посполитой. Это был своеобразный акт политической необходимости и одновременно глубокого духовного кризиса, который привел к уникальному синтезу византийской духовности с институциональным подчинением Риму. Главред расскажет более подробно.

Кризис православия как катализатор Унии

Как рассказывают на канале "История для взрослых", в XVI веке православная церковь на украинских и белорусских землях, входивших в Речь Посполитую, столкнулась с проблемами, которые подорвали ее авторитет и жизнеспособность.

Моральный упадок духовенства. Духовные должности часто продавались светским магнатам и даже королю. Такие "епископы" нередко пренебрегали каноническими правилами, вели светский образ жизни и использовали церковные имения для собственного обогащения. Именно поэтому моральный авторитет иерархии значительно снизился.

Духовные должности часто продавались светским магнатам и даже королю. Такие "епископы" нередко пренебрегали каноническими правилами, вели светский образ жизни и использовали церковные имения для собственного обогащения. Именно поэтому моральный авторитет иерархии значительно снизился. Католическое давление. Активная деятельность иезуитов и общая политика Контрреформации побуждали православную шляхту переходить на латинский обряд, чтобы получить равные права и доступ к политическим должностям в католическом государстве.

Активная деятельность иезуитов и общая политика Контрреформации побуждали православную шляхту переходить на латинский обряд, чтобы получить равные права и доступ к политическим должностям в католическом государстве. Угроза Москвы. В 1589 году Московская митрополия провозгласила себя патриархатом, что частично было признано, однако создавало каноническую путаницу и угрозу растущего московского вмешательства в дела Киевской митрополии.

Епископы Ипатий Потий и Кирилл Терлецкий начали искать мощного внешнего покровителя, который мог бы гарантировать Церкви правовой статус и защиту от произвола светской власти. Таким покровителем мог стать только Папа Римский.

Берестейский раскол 1596 года

Роль князя Острожского

Среди украинских элит идея объединения церквей имела сначала широкую поддержку. Князь Василий-Константин Острожский сыграл здесь ключевую роль. Он стремился к Унии на равных условиях, которая бы обеспечила полное сохранение восточного обряда. Однако, когда иерархи начали тайно договариваться с Римом, Острожский отказался от Унии и стал ее самым яростным оппонентом. Острожская академия превратилась в центр антиуниатской борьбы.

Заключение Унии

В октябре 1596 года в городе Берестье (ныне Брест, Беларусь) состоялись два параллельных собора:

Унийский собор. Митрополит Михаил Рогоза и большинство епископов провозгласили Унию. Они признали верховенство Папы Римского и приняли основные католические догматы, одновременно получив гарантии сохранения всех элементов восточного обряда: женатый стан священников, церковнославянский язык богослужений и юлианский календарь.

Митрополит Михаил Рогоза и большинство епископов провозгласили Унию. Они признали верховенство Папы Римского и приняли основные католические догматы, одновременно получив гарантии сохранения всех элементов восточного обряда: женатый стан священников, церковнославянский язык богослужений и юлианский календарь. Антиуниатский собор. Его возглавили князь Острожский, представители казачества и епископы-противники Унии. Они отлучили униатских епископов от церкви и создали параллельную православную иерархию.

Таким образом, Уния не объединила, а расколола украинскую церковь на две части, которые долгое время существовали параллельно, борясь за верующих и имущество.

Путь к национальной церкви

УГКЦ под властью России и Австрии

В XVII-XVIII веках греко-католическая церковь имела поддержку польской власти. Однако после разделов Речи Посполитой в конце XVIII века ситуация изменилась: на территориях, отошедших к Российской империи (Волынь, Приднепровье), УГКЦ была ликвидирована. Российская власть принудительно присоединяла греко-католиков к Русской Православной Церкви.

Зато на землях, попавших в Австро-Венгрию (Галичина, Закарпатье), УГКЦ получила сильную поддержку Габсбургов, которые видели в ней противовес польскому и российскому влиянию.

Галичина - оплот идентичности

В Галичине УГКЦ стала национальной церковью. Австрийская власть предоставляла греко-католическим священникам образование, равные права со священниками латинского обряда и высокий социальный статус. Духовенство стало ведущим слоем украинского общества и взяло на себя миссию сохранения языка, культуры и образования. Выдающейся фигурой, которая сформировала УГКЦ как национальную институцию в XX веке, был митрополит Андрей Шептицкий.

Катакомбный период и возрождение

В 1946 году на Львовском псевдособоре церковь была ликвидирована, а ее имущество передано РПЦ. Иерархию и тысячи священников репрессировали и посадили в тюрьму. В течение почти полувека УГКЦ существовала как катакомбная церковь, сохраняя веру и обряд в подполье.

Возрождение УГКЦ началось в конце 1980-х годов. Она снова стала одной из крупнейших и самых влиятельных религиозных конфессий в Украине, окончательно вернувшись к своей исторической миссии - сохранению национальной идентичности и духовности.

Об источнике: "История для взрослых" YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

