В ПЦУ нашли причину отказать греко-католикам в богослужении в Софии Киевской

Греко-католикам отказали в богослужении в Софии Киевской / sofia.kiev.ua

После встречи глав Украинской Греко-Католической Церкви Святослава и Православной церкви Украины Епифания УГКЦ отменила запланированную на 7 апреля литургию в Софийском соборе в Киеве.

"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор, главная святыня Украины, будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из Церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение нашей Церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", — заявили представители церкви.

В Минкульте уже объявили, что реставрационно-технологические работы в храме стартуют 18 марта 2019 года.

Facebook Минкульта

Ранее у Епифания ответили УГКЦ насчет литургии в Святой Софии. Собор Святой Софии остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов, отметили в ПЦУ.

Перед этим Филарет отказал УГКЦ в праве провести литургию в Святой Софии. Филарет решил, что литургия УГКЦ может быть использована Россией.

При этом ПЦУ разрешат служить в Софийском соборе несколько раз в год. В Министерстве культуры намерены ввести строгие ограничения.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской проводился Объединительный собор, а затем после получения томоса митрополит Епифаний отслужил в древнем храме рождественскую литургию.