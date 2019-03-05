"Разделения и провокации": у Епифания ответили УГКЦ насчет литургии в Святой Софии

Состоялся Синод ПЦУ / pomisna.info

Главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку Синодом Православной церкви Украины будет направлено письмо по поводу возможности проведения в соборе Святой Софии Киевской литургического богослужения.

Об этом идет речь в журнале заседаний Синода ПЦУ, который накануне состоялся под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

"Констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений", — решили члены Синода.

Таким образом, ПЦУ ответила на обращение предстоятеля УГКЦ с предложением проводить служения в храме.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.