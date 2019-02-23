Филарет отказал УГКЦ в праве провести литургию в Святой Софии

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет / @PatriarchPhilaret

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил обеспокоенность в связи с намерениями Украинской Греко-Католической Церкви провести прощу и совершить Божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

При этом он направил обращение к главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу Шевчуку, в котором подчеркнул, что это может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

По мнению Филарета, свершение греко-католическим духовенством Божественной литургии в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев по мнению Патриарха.

Он также предположил, что это событие может быть использовано Россией для того, чтобы навредить украинскому народу, а потому призвал Главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.