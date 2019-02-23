Филарет отказал УГКЦ в праве провести литургию в Святой Софии

Филарет решил, что литургия УГКЦ может быть использована Россией.
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил обеспокоенность в связи с намерениями Украинской Греко-Католической Церкви провести прощу и совершить Божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.
При этом он направил обращение к главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу Шевчуку, в котором подчеркнул, что это может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.
По мнению Филарета, свершение греко-католическим духовенством Божественной литургии в центре Украинского Православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев по мнению Патриарха.
Он также предположил, что это событие может быть использовано Россией для того, чтобы навредить украинскому народу, а потому призвал Главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.
Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.