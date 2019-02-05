Синод ПЦУ принял решение по Филарету

Почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко) / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ), постоянный член ее священного Синода Филарет продолжит руководить Киевской епархией.

Об этом сообщила в пресс-службе ПЦУ.

"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей города Киева (исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины", - говорится в сообщении.

При этом наместника Михайловского Златоверхого монастыря архиепископа Вышгородского Агапита Синод приравнял к епархиальному архиерею, "учитывая особое значение монастыря".

Православная церковь Украины (ПЦУ) во вторник, 5 февраля, провела первое заседание Синода.

На нем были утверждены, в частности, титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, а также принят типовой устав управления ими.

В воскресенье, 3 февраля, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.