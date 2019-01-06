Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Торжественная церемония вручения томоса состоялась в соборе святого Георгия в Стамбуле, который является резиденцией Константинопольского патриарха.

В томосе говорится о том, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.

В документе также изложены основные принципы функционирования ПЦУ.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.