Автокефалия для Украины: как ПЦУ получила томос

В субботу, 5 января, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Как проходила церемония подписания томоса

Церемония подписания состоялась в соборе святого Георгия, являющемся резиденцией Константинопольского патриарха.

В мероприятии приняли участие также президент Украины Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Перед подписанием томоса в соборе святого Георгия состоялось торжественное богослужение.

Что сказали иерархи после подписания томоса

Вселенский патриарх Варфоломей после подписания томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины заявил, что украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков.

"Свет и радость, мир и единство переполняют сегодня святую церковь Украины, которая в ваши руки получает томос о своем официальном признании и декларацию как автокефальная церковь, что подносит ее до уровня четырнадцати церквей-сестер, составляющих "полноту" нашей святой Православной церкви" , - заявил он.

Варфоломей также заявил, что после предоставления автокефалии Украинская церковь становится свободной от любого внешнего давления и вмешательства, которые были не в пользу собственной идентичности.

Патриарх Варфоломей / president.gov.ua

"Вот, для него (украинского народа, - ред.) также пришло время так же, как и для многих других православных народов, чтобы наслаждаться священным даром освобождения и независимости, становясь свободным от любого внешнего давления и вмешательства, которые достаточно часто были не в пользу собственной идентичности", - заявил он.

Варфоломей сказал, что "вы имели полное право просить и требовать автокефалию. Это было право и привилегия Константинопольской матери-церкви дарить вам томос об автокефалии".

"Мы искренно молимся, что вы докажете, что достойны этого дара и окунете себя, как любимые собратья других церквей-сестер, во всеправославное единство и сотрудничество, а также в наше общее присутствие и работу в современном мире, который жаждет неисчерпаемых духовных сокровищ", - добавил Вселенский патриарх.

Варфоломей также заявил, что Константинопольский патриархат, предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".

"Сегодня с благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне каноничности и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать - та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению - в отличие от их мачехи", - заявил он.

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

По словам Варфоломея, никогда ни с одним народом или нацией Константинополь не вел себя как мачеха в течение всей своей долгой и часто волнующей истории.

"Эта церковь бедных Христа всегда опростала себя, радостно жертвуя частями своей юрисдикции, убавляя себя ради того, чтобы служить потребностям и интересам своих детей", - добавил он.

В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что вручение томоса об автокефалии ПЦУ, которое состоится 6 января, будет скреплено его сослужением с Вселенским патриархом Варфоломеем божественной литургии.

Об этом он заявил в Стамбуле после церемонии подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Наша церковь-дочь никогда не должна забывать всего, что дала нам церковь-мать со времен давних и дает нам до сих пор, жертвенно провозглашая для всей полноты православия, что в священные диптихи входит новая церковь-сестра - Украинская", - заявил он.

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

По словам Епифания, путь к этому "благословенному" дню был сложным.

"Именно таким сложным и скорбным является путь правды", - заявил он.

"Мы с трепетом и воодушевлением ждем вместе завтрашнего дня, когда вами (Варфоломеем) будет вручен подписанный сегодня патриарший и синодальный томос, и это большое историческое деяние, и наше единение будет скреплено сослужением святой Божественной литургии", - заявил он.

Томос для Украины: комментарии политиков и реакция РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что после получения томоса об автокефалии Православная церковь Украины будет продолжать объединять украинцев любовью и молитвой.

Об этом он заявил в Стамбуле после церемонии подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

Церемония подписания томоса / president.gov.ua

Порошенко заявил, что "без Божьей воли это событие было бы невозможно". Глава Украинского государства поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея "за веру и любовь к Украине, за молитву за Украину и украинский народ, за мужество, которое Его Святейшество (Варфоломей, - ред.) демонстрирует всю жизнь, но особенно начиная с Великого понедельника - первого дня после Пасхи 2018 года, когда был начат публичный процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины".

"Я хочу поблагодарить Святейший Синод, Собор Вселенского патриархата, я хочу поблагодарить каждого иерарха, поставившего подпись под обращением к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - сказал президент.

Глава государства выразил слова благодарности Верховной Раде Украины и председателю парламента Андрею Парубию, каждому депутату, который проголосовал за поддержку обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Церемония подписания томоса / president.gov.ua

"И, главное, я хочу поблагодарить миллионы украинцев по всему миру, которые откликнулись на призыв молиться - молиться, чтобы церковь состоялась. Вашими молитвами это стало возможным", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что благодарен поколениям украинцев, которые мечтали об этом и 1030, и 332 года, и 100 лет.

"Наконец Господь послал нам Православную церковь Украины", - подчеркнул Порошенко.Президент присоединился к словам благодарности патриаршим экзархам, отметив, что их усилия в этом вопросе трудно переоценить.

"После того, как золотые чернила подписи его Святейшества (Варфоломея, ред. – ред.) легли на текст томоса дней, после его вручения, основываясь на решениях Объединительного собора от 15 декабря, вы (митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, - ред.) становитесь у руля автокефальной Православной церкви Украины, признанной мировым православием, церкви, которая демонстрирует любовь и обеспечивает единство государства. Умоляю вас и молюсь, чтобы церковь продолжала объединять украинцев любовью и молитвой", - подчеркнул президент.

Петр Порошенко, Патриарх Варфоломей, Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что уже в январе будет законодательно урегулирован вопрос перехода приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом Парубий сообщил в комментарии украинским СМИ после завершения торжественного богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле перед подписанием Вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

"Необходимо в законодательстве очень подробно прописать и сделать возможной юридическую правильность этих переходов", - заявил он.

По словам Парубия, необходимо упорядочить "юридические моменты", каким образом должны происходить переходы приходов в другую церковную юрисдикцию: "Каким голосованием, каким должен быть кворум".

"Поэтому, я планирую, возможно, уже в ближайшую сессионную неделю предложить законопроект, который подготовлен, который есть в ВР, который уже был утвержден комитетом, предложить его на рассмотрение ВР, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в украинскую православную поместную церковь", - заявил председатель ВР.

Парубий выразил надежду, что уже в январе на ближайшей сессии эти процедуры будут юридически урегулированы.

Церемония подписания томоса / president.gov.ua

Парубий добавил, что на сегодняшний день уже 40 приходов, которые были в единстве с Московским патриархатом, перешли в единую поместную Православную церковь Украины.

"Мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли (из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины, - ред.). Но сегодня юридически не упорядочено, куда собственно переходить, потому что нет юридически завершенной процедуры", - заявил он.

По словам Парубия, все процедуры по созданию Православной церкви Украины завершатся после получения томоса об автокефалии

Отметим, что не заставила себя долго ждать реакция РПЦ на подписание томоса для Украины.

Как заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла священник Александр Волков, подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

Говоря о состоявшемся подписании Вселенским патриархом Варфоломеем томоса для Православной церкви Украины, он отметил: "Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

По словам Волкова, "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.