Митрополит Епифаний: что известно о предстоятеле единой поместной церкви в Украине

15 декабря 2018, 18:10

За митрополита Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев.

  • Митрополит Епифаний Reuters
  • Митрополит Епифаний Reuters
  • Митрополит Епифаний Reuters
  • Митрополит Епифаний Reuters
  • Митрополит Епифаний избран предстоятелем поместной церкви Reuters
  • Митрополит Епифаний избран предстоятелем поместной церкви Reuters
  • Петр Порошенко и митрополит Епифаний Reuters

В субботу, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Что известно о новом предстоятеле поместной церкви в Украине

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (в миру Думенко Сергей Петрович) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Окончил Киевскую духовную семинарию и академию. В 2006-2007 гг. учился в Афинском национальном университете на философском факультете.

21 декабря 2007 пострижен в монашество. 25 января 2008 назначен секретарем Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. 16 марта 2008 возведен в сан архимандрита. Затем, 20 марта 2008 назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева. В том же году назначен управляющим делами Киевской Патриархии. Уже в 2009 году священным Синодом УПЦ Киевского Патриархата избран епископом Вышгородского, викарием Киевской епархии.

23 января 2012 возведен в сан архиепископа. 28 июня 2013 согласно решению Архиерейского Собора указом Святейшего Патриарха Филарета возведен в сан митрополита с титулом "Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский" с поручением церковного руководства приходами в Киевской области.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Доктор наук по богословию, профессор, ректор Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного Синода, член Высшего церковного совета Украинской православной церкви Киевского Патриархата; наместник Свято-Михайловского Выдубичского монастыря г. Киева, настоятель академического храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Как проходил Объединительный собор

Объединительный собор начался с задержкой в полтора часа. Собор решили проводить на английском языке, его поручили вести поверенному Вселенского патриарха Варфоломея — митрополиту Галльскому Эммануилу (в миру — Эммануил Адамакис).

В мероприятии приняли участие руководители страны, в частности – президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Отметим, что журналист Александр Дубинский писал, что главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляли бюджетников в Киев на акции по случаю проведения Объединительного собора.

В Киеве люди собрались возле Софии, где проходит Объединительный собор
В Киеве люди собрались возле Софии, где проходил Объединительный собор / Reuters

На Собор прибыли два митрополита УПЦ МП — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Александр Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий).

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Орест Березовский) отказался принимать участие в Объединительном соборе, демонстративно вернув письменное приглашение Вселенского патриарха обратно в Стамбул. Также Онуфрий "не дал своего благословления" священникам и верующим УПЦ МП принимать участие в Соборе.

Как отмечает РБК-Украина, за Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Объединительном соборе. Во втором туре были также кандидатуры митрополита Винницкого и Барского Симеона (УПЦ Московского патриархата) и митрополита Волынского и Луцкого Михаила (УПЦ Киевского патриархата).

Что сказал митрополит Епифаний после своего избрания главой поместной церкви

Митрополит Епифаний впервые выступил перед народом на новой церковной должности.

"Я бы хотел прежде всего поблагодарить всех вас, здесь присутствующих, потому что вы стали участниками этого исторического события. Вы здесь молились, а мы там по-особенному чувствовали эту молитвенную поддержку. И это настолько нас вдохновило, что мы преодолели все те препятствия, которые были на этом нелегком пути", - сказал он.

Епифаний сказал, что патриарх Филарет продолжит в дальнейшем помогать новой Единой церкви во время ее становления. Он также поблагодарил всех архиереев, которые прибыли на Объединительный собор.

Митрополит Епифаний (Думенко)
Митрополит Епифаний / facebook.com/kosovany

Среди всех, кто приобщился к созданию церкви, митрополит отметил Верховную Раду Украины, а также ее председателя Андрея Парубия.

"Потому что Верховная Рада сыграла важную роль. Верховная Рада показала, что все украинство в лице тех депутатов, которые представляют наш украинский народ, засвидетельствовали, что Украина стремится к единству, украина хочет иметь свою независимую автокефальную Православную церковь", - сказал Епифаний.

Глава церкви заявил, что "двери нашей церкви открыты для всех" и призвал всех к единению, а священников - присоединяться к Единой православной церкви. 

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", - сказал он.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

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