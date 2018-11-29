Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украины

Синод одобрил текст Томоса / Православная Жизнь

Проходящий в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о даровании автокефалии украинской церкви;

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в соответственном документе, который опубликовали на сайте телеканала "Прямой".

Текст Томоса утвердили / Прямой

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Напомним, 27 ноября в стамбульском районе Фанар стартовало трехдневное заседание Синода Вселенского (Константинопольского патриархата), во время которого, как ожидается, будет официально принято решения по поводу томоса об автокефалии для украинской церкви.