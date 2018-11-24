В Почаевской лавре обвинили власти в использовании "коммунистических методов борьбы"

Почаевская лавра / truetravel.biz

В настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью, заявили в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

"Речь идет о том, что сто лет назад большевики и их лидеры, такие как Лев Троцкий, хотели создать подконтрольную советской власти православную церковную организацию и инициировали появление обновленческого движения "Живая Церковь", одной из главных идей которой было упразднение монашества.

Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них "пособниками контрреволюции". Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу", - говорится в обращении братии Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Там также добавили, что речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины аннулировало передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.