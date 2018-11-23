В Минюсте не разрешили передать Почаевскую Лавру УПЦ МП

Почаевская лавра не стала собственностью УПЦ МП / truetravel.biz

Министерство юстиции Украины аннулировало передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за религиозной организацией "Почаевская Свято-Успенская лавра", - цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя министра Елену Сукманову.

Отмечается, регистратор осуществил госрегистрацию права пользования с нарушениями требований действующего законодательства. На основании незаконных действия Минюст принял решение отменить передач комплекса. Соответствующий приказ в ведомстве был подписан 23 ноября.

Как ранее сообщалось, сооружения Почаевской лавры передали Московскому патриархату более чем на 30 лет, до 2052 года.