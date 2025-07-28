Звезда "Поймать Кайдаша" впервые признался в зависимости: "Бедность подталкивает"

Виктор Жданов долго скрывал свою проблему от семьи.

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Виктор Жданов новости - актер рассказал о зависимости / коллаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.zdanov.86486, kino-teatr.ru

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Как артисту удалось это преодолеть

Украинский актер и Заслуженный артист Украины Виктор Жданов впервые признался, что имел серьезную зависимость. Столкнуться со своими демонами ему пришлось во время выступлений в ночных клубах.

В беседе с Алиной Доротюк Виктор Петрович рассказал, что имел проблемы с игровыми автоматами. "Мы сидели в клубе с 22:00 до 4 утра. Одно выступление – в 23:00, второе – в 02:00, третье – в 03:30. Делать было нечего, автоматы были рядом. А еще и нищета подталкивает", - вспоминает артист.

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Справиться с игровой зависимостью Виктору Жданову помогла его жена - актриса Елена Хохлаткина. "Она сказала: или семья, или автоматы. Я выбрал семью", - рассказал он.

Виктор Жданов новости - актер рассказал о зависимости / Скриншот YouTube

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Ранее Главред рассказывал, что на жену Виктора Павлика напала подписчица. Екатерина Репяхова столкнулась с агрессивным хейтом, направленным против ее семьи и работы.

Также многодетный шоумен Андрей Джеджула показал одномесячную дочь от секретной жены. О новых отношениях и третьем ребенке он заговорил лишь после появления Эмилии на свет.

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