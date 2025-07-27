Потап возвращается в Украину: названа точная дата

Потапенко готовится выйти на люди.

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Потап сейчас - когда Потапенко приедет в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап принял участие в фестивале Laima RendezVous в Юрмале

Там он сообщил, когда появится в Украине

Украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) во время полномасштабной войны перебрался за границу, где он строит бизнес и развивает новый музыкальный проект. Артист утверждает, что бывает в Украине достаточно часто, однако не выносит свои визиты на публику.

Во время музыкального фестиваля в Юрмале Laima RendezVous, который организовала лояльная к Украине латвийская певица Лайма Вайкуле, Потап решил пообщаться с украинскими журналистами. В беседе с Новини.Live он рассказал, когда именно планирует приехать в нашу страну.

Потапенко сообщил, что это произойдет в ближайшее время: "На следующей неделе я буду. На Почтовой площади встречаемся, в 19:00, в воскресенье (3 августа - прим. редактора)".

Смотрите видео интервью с Потапом в Юрмале:

Кто такой Потап / инфографика: Главред

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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