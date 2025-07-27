Капитан запаса ВМС раскрыл неожиданные тактики РФ против украинских морских дронов

Украинские военные реагируют на новые морские угрозы, адаптируя стратегии и усиливая оборону на южном направлении.

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Силы обороны контролируют почти пятую часть побережья Черного и Азовского морей / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот из видео

Кратко:

РФ использует малоразмерные катера с FPV-дронами против украинских морских дронов

Малоразмерные катера РФ активно уничтожают украинские морские ударные дроны

Россия применяет новые катера с FPV-дронами для контроля Черного моря

РФ активно применяет малоразмерные катера, оснащенные FPV-дронами, для выявления и уничтожения украинских морских ударных дронов - это новый вызов для ВСУ. Об этом в эфире Украинского Радио сообщил капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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По словам офицера, в рамках Стратегии морской безопасности Украины стоит задача восстановления суверенитета побережья и морских вод, поэтому сейчас формируется мощная группировка ВСУ на южном направлении.

"Именно Военно-морские силы значительно нарастили свои возможности, получили более 100 малоразмерных катеров от наших партнеров. Это известные бренды вроде, например, CB90 (Combat Boat 90) - амфибийного катера шведского производства. Такой катер предназначен для того, чтобы высаживать рейдовые группы морской пехоты и затем в ходе отработки действий на побережье поддерживать их огнем", - рассказал Рыженко.

Он также отметил важность морской и речной флотилии, которая сейчас действует на Днепре.

По его словам, сегодня Силы обороны контролируют около 18% украинского побережья Черного и Азовского морей, учитывая временно оккупированный Крым.

После активного применения ракетных систем и морских дронов в 2022 году Россию удалось оттеснить из северо-западного сектора Черного моря. Рыженко подчеркнул, что этот участок сейчас находится в "серой зоне", однако контроль над ним является крайне важным для Украины.

"Тогда (в 2022 году) они убрали от Одессы свои корабли, которые находились в зоне видимости. В 2023 году россияне убрали свои наиболее способные корабли из Севастополя в Новороссийск. А наибольшие потери в корабельном составе Россия имела в первом квартале 2024 года, тогда потеряли свои должности и главком МВД РФ, и командующий Черноморского флота", - добавил офицер.

Несмотря на потери, угроза с моря остается. По словам Рыженко, РФ активно использует малоразмерные катера с FPV-дронами, которые способны обнаруживать и уничтожать украинские морские ударные дроны.

Дрон Magura / Инфографика: Главред

"Для борьбы с нашими морскими дронами они привлекали и авиацию, пока мы не начали ее сбивать. Сейчас наиболее способным средством являются малоразмерные катера РФ, которые они перебрасывают на Черное море. Эти катера могут обнаруживать наши морские ударные дроны и бороться с ними с помощью FPV-дронов. Это для нас угроза", - подчеркнул Андрей Рыженко.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, после завершения войны России против Украины разминирование Черного моря будет длиться десятки лет.

Кроме того, на фоне ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа российские оккупанты усилили наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также в направлении Днепропетровской области. Враг до 2 сентября, когда наступит дедлайн условия Трампа, попытается захватить территории на Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Если США пойдут на вторичные санкции, это серьезно ударит по агрессору России.

Также украинские военные выбили россиян с укрепленных позиций в Запорожской области и продвинулись вперед. 210-й штурмовой полк сообщил, что операцию успешно провел первый батальон.

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О персоне: Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Был руководителем рабочей группы международных экспертов по разработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

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