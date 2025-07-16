Через сколько лет Черное и Азовское море станут безопасными - тревожный прогноз

О чем предупредили в ВМС ВСУ:
- Россияне не создают карт минирования территории
- Мины в море могут менять свое расположение
- На полное разминирование Черного и Азовского морей могут уйти десятки лет
После завершения войны России против Украины разминирование Черного моря продлится десятки лет. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Он пояснил, что во время минирования суши составляется секретная карта с точными обозначениями минных полей. Если это делает украинская армия, такая информация фиксируется должным образом и после завершения боевых действий проводится инженерное и гуманитарное разминирование.
Однако, как отметил Плетенчук, относительно вражеских мин ситуация сложнее - российские войска часто вообще не создают таких карт или не придерживаются их, иногда даже сами попадая на собственные минные поля. В любом случае процесс разминирования является очень длительным и сложным.
"Если разминирование суши, это один термин, если разминирование моря - это другой термин, потому что разминирование здесь гораздо сложнее", - детализировал Плетенчук.
Как пояснил спикер, на суше мины обычно фиксируются на картах и остаются в стабильном положении - в двумерном пространстве. Зато в море ситуация значительно сложнее, ведь мины могут смещаться в трехмерной среде, то есть находятся в "трех координатах".
"Во-первых, в море мины перемещаются, во-вторых - имеют три координаты - добавляется глубина", - рассказал военный.
По оценкам Военно-морских сил ВСУ, разминирование морских путей, портовых сооружений и стоянок продлится около 5-8 месяцев. На полную очистку акваторий Черного и Азовского морей понадобится от 3 до 5 лет, тогда как отдельные участки придется разминировать еще десятилетиями.
"Еще дети наши будут разминировать", - подчеркнул представитель ВМС.
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О персоне: Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
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