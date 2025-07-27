"Новые правила игры": Лидия Таран заговорила о личной жизни

Кратко:
- Лидия Таран дала редкий комментарий о личной жизни
- Прежде у нее были отношения с Андреем Доманским
Украинская ведущая Лидия Таран уже около 15 лет скрывает свою личную жизнь - о своей семье она может рассказать лишь в контексте 17-летней дочери Василисы. Так было не всегда: с 2005 по 2010 год Таран состояла в отношениях с ведущим Андреем Доманским.
Фактический брак телезвезд широко освещался в СМИ, однако спустя годы Лидия поняла, что такой подход к отношениям ей не по душе. В интервью для Oboz.ua ведущая дала редкий комментарий о своей личной жизни сейчас.
Он оказался весьма лаконичным и базировался на одном - приватность в первую очередь. "В первой половине жизни я уже достаточно делилась личным — провела много лет в довольно публичном пространстве. Тогда и соцсети только появились, и желтая пресса — до конца еще не были понятны новые правила игры. Я не хочу об этом говорить. Сейчас у меня нет желания выносить личное на всеобщее обозрение", - говорит Лидия Таран.
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О персоне: Лидия Таран
Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.
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