Можно ли гладить чужих домашних животных: распространенная ошибка в этикете

Прежде всего важно помнить о гуманном отношении к животным.

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Можно ли гладить собаку чужим людям / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Можно ли гладить чужих животных

Как правильно обращаться с чужими домашними любимцами

В парках или просто, в центре любого города, можно заметить хозяев, которые прогуливаются со своими домашними любимцами. Иногда у окружающих так и тянется рука, чтобы погладить животное без разрешения. В такие моменты люди забывают прежде всего о гуманном отношении к животному и правилах этикета. Главред выяснил, можно ли гладить чужих домашних любимцев.

Прежде всего незнакомцам стоит помнить, что не все, например, собаки, которые кажутся милыми могут радоваться интенсивному вниманию со стороны чужих для животного людей.

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Иногда внимание от незнакомцев собаки могут воспринимать, как опасность для себя или своего хозяина. Поэтому развитие событий может быть не слишком положительным.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что, по правилам этикета, к незнакомой собаке нельзя подходить без разрешения хозяина.

Также нельзя трогать и других животных.

"Гладить котиков, собачек или даже питонов - можно только с разрешения их хозяев. Это касается и беременных животиков", - отметила Фреймут.

Если же хозяин разрешил погладить собаку, то эксперты рекомендуют сначала дать животному обнюхать вашу руку, не навязывая контакт.

Важно, помнить, что собаки - это не люди, поэтому они по-разному воспринимают внимание.

Если же во время прогулки вы заметили собачку, которую так и хочется погладить, то сначала следует помнить о гуманном отношении к животному и правилах этикета, чтобы не навредить, ни собаке, ни хозяину.

Можно ли гладить домашних животных - смотрите видео:

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О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Коник, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале", а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором Школы панянок" в реалити-шоу "Від пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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