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Распространенная ошибка в этикете: когда не стоит говорить "приятного аппетита"

Мария Николишин
25 июля 2025, 19:38
88
Оказывается, говорить "приятного аппетита" нужно не всегда.
Распространенная ошибка в этикете: когда не стоит говорить 'приятного аппетита'
Когда не стоит говорить "приятного аппетита" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему говорят "приятного аппетита"
  • Когда это выражение лучше не употреблять

Большинство людей говорят выражение "приятного аппетита" по привычке. Это норма, которая считается вежливостью и правилом этикета. Но действительно ли это так?

Главред решил разобраться, нужно ли всегда говорить "приятного аппетита".

видео дня

Что означает выражение "приятного аппетита"

Согласно этикету, выражение "приятного аппетита" должен говорить только тот человек, который готовил еду. Это считается приглашением для гостей или членов семьи участвовать в трапезе.

В то же время, в любом другом контексте это высказывание считается неподходящим.

Кроме того, по мнению психологов, эта фраза может восприниматься как нарушение личных границ, поскольку она вторгается в личное пространство человека, буквально заглядывая ему в рот.

Когда по этикету не стоит говорить "приятного аппетита"

В своем видео Ольга Фреймут рассказала, что говорить "приятного аппетита" не обязательно.

"Когда вы застали человека за трапезой можно промолчать. Так будет вежливее. Говорить "приятного аппетита", когда видите, что люди едят, это отголоски советских времен", - подчеркнула она.

Почему пожелание "приятного аппетита" считается советским

Стоит заметить, что в истории ситуация сложилась так, что перед приемом пищи люди читали молитву, выражая благодарность Богу за наличие блюда на столе.

Но с приходом советской власти религиозная тематика была запрещена. Из-за этого начали употреблять французское выражение "bon appetit" - "приятного аппетита".

Когда не стоит говорить "приятного аппетита" - видео:

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О персоне: Ольга Фреймут

Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Коник, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале", а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором Школы панянок" в реалити-шоу "Від пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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