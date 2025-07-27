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Китайский секрет: США раскрыли, как Пекин помогает Москве оставаться на плаву

Руслан Иваненко
27 июля 2025, 17:35обновлено 27 июля, 18:16
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Рубио считает, что после удара США по Ирану Китай, Россия и КНДР стали более осторожными в своей внешней политике.
Рубио, Китай, Путин
США утверждают, что без помощи Китая Россия не смогла бы продолжать полномасштабную войну против Украины/ коллаж: Главред, фото: wikipedia, ОП, kremlin.ru

Кратко:

  • Рубио заявил, что Китай помогает России избегать разоблачения
  • США нанесли удар по ядерной инфраструктуре Ирана
  • Китай и КНДР стали более осторожными в поддержке Тегерана

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Китай оказывает России поддержку в объемах, которые позволяют избегать открытой конфронтации. По его словам, без этой помощи, в частности через закупки российской нефти, РФ не смогла бы продолжать войну против Украины. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Все знают, это не секрет, что Китай предоставляет России столько помощи, сколько может себе позволить, не будучи разоблаченным. Европейцы уже это поняли. Путин не смог бы продолжать эту войну без поддержки Китая, особенно без закупки российской нефти", - отметил Рубио.

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Он также отметил, что Пекин заинтересован в затягивании российско-украинского конфликта, поскольку это отвлекает внимание США от других глобальных регионов, которые представляют интерес для Китая.

Отдельно Рубио прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что Китай продолжает покупать иранскую нефть, несмотря на санкции, и ранее поставлял Тегерану оборонные системы. Однако, по его словам, ситуация изменилась после американского удара по ядерной инфраструктуре Ирана.

"Китай, Россия и даже Северная Корея стали немного осторожнее в поддержке Ирана", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что многие союзники Ирана отказались от дальнейшей помощи, поскольку не захотели вмешиваться в конфликт.

"Это напомнило миру, что у нас сильный президент и самые выдающиеся военные возможности в мире. Никто не имеет того, что имеем мы - наши самолеты, ракеты, бомбы, которые мы используем в управляемых боеприпасах. Многие об этом забыли. Президент [США Дональд] Трамп напомнил им", - добавил Рубио.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая / Инфографика: Главред

Несмотря на критику, он подчеркнул важность диалога между Вашингтоном и Пекином.

"Соединенные Штаты и Китай - это две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому мы должны иметь отношения. Мы должны иметь возможность говорить с ними. И, если возможно, находить сферы для сотрудничества", - резюмировал госсекретарь США.

Китай и война России против Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Кроме того, 2 июля министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине. В случае краха РФ США сосредоточат все свое внимание на борьбе с Китаем, якобы сказал он.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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