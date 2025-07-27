Санкции затронули не только РФ: кто из пособников Кремля вошел в список

Введены новые санкции против компаний и лиц, которые помогают России обходить международные ограничения.

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Указом Зеленского вводится в действие решение СНБО об ограничениях в отношении поставщиков товаров для российского ВПК / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Зеленский подписал указ №555/2025 о новых санкциях

Ограничения ввели против лиц из РФ, Китая, Ирана и ОАЭ

Санкции направлены на поставщиков для российского ВПК

Украина ввела новый пакет санкций против физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию. Ограничения введены в действие указом №555/2025, подписанным президентом Владимиром Зеленским на основании решения Совета национальной безопасности и обороны.

Санкции коснутся десятков компаний и граждан из России, Китая, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, а также других государств. В Офисе президента отметили, что значительная часть из них причастна к функционированию так называемого "теневого флота" и схем по поставке товаров двойного назначения в российский ВПК.

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По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, ограничения накладываются на компании и лиц, которые помогают России обходить международные санкции и поставляют ей военные технологии.

"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации - в частности компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и других", - сообщил Власюк журналистам.

Он также отметил, что примерно 40% фигурантов нового пакета европейских санкций уже были под украинскими ограничениями.

"Больше синхронизации - сложнее обходить санкции", - подчеркнул Власюк.

Полный перечень лиц и компаний, попавших под санкции, будет обнародован отдельно.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против России - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Европейский Союз утвердил один из самых сильных пакетов ограничений против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкций вошли более сотни судов из "теневого флота", снижение предельной цены на российскую нефть, а также ограничения в отношении банков и компаний за пределами РФ, которые способствуют ее военным усилиям. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Реакция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева не заставила себя ждать. Он эмоционально разразился угрозами в адрес Украины, оскорблял Европу и призвал к самоизоляции России. В СНБО в ответ отметили, что такие заявления свидетельствуют о страхе и потере контроля, а сама Россия движется к развалу.

Кроме того, американский законопроект о 500% пошлины на торговлю с партнерами России может стать геополитической "кувалдой" - но его запуск грозит конфликтом не только с Китаем или Индией, но и с Евросоюзом, который до сих пор не готов отказаться от российских энергоресурсов.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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