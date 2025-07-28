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Жена звезды Квартала 95 намекнула на беременность

Анна Подгорная
28 июля 2025, 00:49
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Юрий и Виктория Ткач спровоцировали слухи о пополнении в семье.
Юрий Ткач с женой и дочерью
Юрий Ткач сейчас - Виктория Ткач спровоцировала слухи о беременности / instagram.com/viktoriya_tka4

Кратко:

  • Юрий и Виктория Ткач - родители 10-летней Лизы
  • Жена шоумена намекнула на вторую беременность

Украинский комик и шоумен Юрий Ткач состоит в отношениях со своей женой Викторией уже 13 лет, 11 из них - в официальном браке. Пара воспитывает 10-летнюю дочь Лизу.

Осенью 2024 года Ткач признался, что в его отношения с супругой был серьезный кризис, над преодолением которого они оба кропотливо трудились. Не последнюю роль в этом сыграла Лиза, в которой души не чают оба родителя.

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Не исключено, что Ткачей скоро может стать больше: Виктория в своем блоге в Instagram заинтриговала неоднозначным фото - в кадре она, Юрий и Лиза сидят у стенда, украшенного воздушными шарами голубого, розового и бежевого цветов и надписью: "Мальчик или девочка". Шоумен и его семья пока не комментируют это, однако поклонники уже предполагают, что этим снимком Виктория намекнула на беременность.

Юрий Ткач с женой и дочерью
Юрий Ткач сейчас - Виктория Ткач спровоцировала слухи о беременности / instagram.com/viktoriya_tka4

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что на жену Виктора Павлика напала подписчица. Екатерина Репяхова столкнулась с агрессивным хейтом, направленным против ее семьи и работы.

Также многодетный шоумен Андрей Джеджула показал одномесячную дочь от секретной жены. О новых отношениях и третьем ребенке он заговорил лишь после появления Эмилии на свет.

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О персоне: Юрий Ткач

Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

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