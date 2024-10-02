"Дошли практически до дна": звезда Квартала 95 пожаловался на проблемы в браке

Юрий Ткач рассказал про сложный период в семье.

https://glavred.info/starnews/doshli-prakticheski-do-dna-zvezda-kvartala-95-pozhalovalsya-na-problemy-v-brake-10601957.html Ссылка скопирована

Юрий Ткач новости - Юрий Ткач рассказал про кризис в браке и венчание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Украинский комик, шоумен и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач впервые рассказал, что за пасторальной картинкой идеальной семейной жизни, которую видят его поклонники, скрываются проблемы между ним и супругой Викторией. Артист признался в программе "ЖВЛ представляє", что их союз едва пережил серьезный кризис.

Как отметил юморист, его брак был близок к тому, чтобы достичь дна. За 10 лет у супругов накопились вопросы, претензии, недовольство, которые они подавляли в себе, чтобы избежать открытой конфронтации. Когда все это стало просачиваться наружу, в паре начались проблемы.

Ткач убежден, что их брак спасло то, что, вопреки проблемам, и он, и Виктория больше всего хотели его сохранить. "У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы… Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопились вопросы, проблемы, умалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", - отмечает Юрий.

видео дня

Также он рассказал, что планирует обвенчаться с женой. Они намеренно не строят планы на это знаменательное событие, так как уверены, что судьба сама им подскажет верный путь.

Кто такой Юрий Ткач? Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее певец-воин Виталий Козловский раскрыл новое место службы и обязанности, которые возложило на него руководство. Свой уход из Национального президентского оркестра он скрывал еще с весны.

Также украинская певица Камалия раскрыла, почему она и бизнесмен Мохаммад Захур, который был ее мужем на протяжении 20 лет, приняли решение развестись.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред