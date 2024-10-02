"Дошли практически до дна": звезда Квартала 95 пожаловался на проблемы в браке

Украинский комик, шоумен и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач впервые рассказал, что за пасторальной картинкой идеальной семейной жизни, которую видят его поклонники, скрываются проблемы между ним и супругой Викторией. Артист признался в программе "ЖВЛ представляє", что их союз едва пережил серьезный кризис.
Как отметил юморист, его брак был близок к тому, чтобы достичь дна. За 10 лет у супругов накопились вопросы, претензии, недовольство, которые они подавляли в себе, чтобы избежать открытой конфронтации. Когда все это стало просачиваться наружу, в паре начались проблемы.
Ткач убежден, что их брак спасло то, что, вопреки проблемам, и он, и Виктория больше всего хотели его сохранить. "У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы… Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопились вопросы, проблемы, умалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", - отмечает Юрий.
Также он рассказал, что планирует обвенчаться с женой. Они намеренно не строят планы на это знаменательное событие, так как уверены, что судьба сама им подскажет верный путь.
Кто такой Юрий Ткач?
Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.
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