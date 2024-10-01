"Командование поручило мне": Козловский раскрыл новое место службы и обязанности

Летом 2023 года Виталий Козловский стал артиллеристом в Национальной гвардии в бригаде быстрого реагирования "Рубеж". Позже его перевели на должность водителя в Национальный президентский оркестр.
Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, певец в своем блоге в Instagram сообщил, что с весны 2024 года служит в составе 22 отдельной механизированной бригады. Он рассказал, что его побратимы - боевая бригада, которая принимала участие в боях за Клещеевку, Часов Яр, и была одной из первых, кто вошел в Курск.
Также Козловский раскрыл, какие задачи перед ним поставило командование. Публичность Виталия, как артиста, помогает ему заниматься обеспечением побратимов, а также семей павших и/или пропавших без вести воинов.
"Сейчас командование поручило мне 2 задачи. Первая - это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Нужны Fpv дроны, пикапы, рэбы... Вторая моя задача - патронат. Иными словами закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов. Моя публичность - это пока мой инструмент", - отмечает Виталий Козловский.
Смотрите видео про новое место службы Виталия Козловского:
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Виталий Козловский - последние новости:
Ранее Виталий Козловский признался, как семья и служба изменили его - за год его жизнь перевернулась с ног на голову и порой события развивались так быстро, что певец просто не успевал прийти в себя.
Также в мае стало известно, что артист крестил своего первенца - мальчика по имени Оскар. Позже Козловский рассказал, кто стал его кумом и кумой. Крестных Виталий выбрал из звездных кругов.
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