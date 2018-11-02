Сооружения Почаевской лавры передали Московскому патриархату более чем на 30 лет

Почаевская лавра передана УПЦ МП до 2052 года / truetravel.biz

Вместо того, чтобы передать сооружения Почаевской лавры в управление заповеднику – сооружения общей площадью более 7 тыс. кв. м передали в пользование УПЦ МП. Причем пользование это долгосрочное – до 2052 года.

С таким заявлением выступил депутат Почаевского горсовета Тарас Паляныця. В качестве доказательств своих слов он продемонстрировал документы государственного регистратора.

Судя по документам, передача произошла еще в конце сентября. Примечательно, что в это время уже полным ходом шел процесс предоставления томоса об автокефалии православной церкви Украины от Вселенского патриархата.

Ранее в Константинополе сделали неожиданное уточнение о снятии анафемы с Филарета и Макария. Как пояснил архиерей Константинопольской Церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей архиепископ Тельмиский Иов, снятие анафемы с патриарха Филарета и архиепископа Макария не влечет за собой признание их Церквей каноническими.

Читайте такжеВ РПЦ МП прокомментировали автокефалию для Украины и рассказали, как будут защищать Киево-Печерскую лавруНапомним, в УПЦ КП рассказали, кому должны принадлежать все украинские монастыри-лавры. По мнению архиепископа Евстратия, все вопросы касаемо украинских Лавр должны решаться строго в рамках украинского законодательства.

В РПЦ ожидают после автокефалии рейдерства церковного имущества. Церковнослужители полагают, что забирать храмы представители поместной церкви смогут на законных основаниях.

Ранее православный протоиерей рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после Томоса. Для решения имущественных вопросов, в случае предоставления автокефалии УПЦ, необходимо создать независимые и незаангажированные юридические и канонические институты, решения которых были бы авторитетными и справедливыми, считает ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко.

В свою очередь в РПЦ пригрозили украинской церкви утратой недвижимости в случае получения томоса об автокефалии. Позицию озвучил высокопоставленный российский священнослужитель - митрополит Илларион.