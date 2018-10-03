В РПЦ ожидают после автокефалии рейдерства церковного имущества

3 октября 2018, 00:58

Церковнослужители полагают, что забирать храмы представители поместной церкви смогут на законных основаниях.

Митрополит Иларион (Алфеев)_РПЦ
Митрополит Иларион считает, что Украина находится на грани церковного раскола / Униан

Глава Отдела внешних церковных связей церкви митрополит Иларион предположил, что предоставление Украине автокефалии приведет к силовому захвату зданий УПЦ МП.

"Предоставление Томоса украинским "раскольникам", если он все же будет воплощен, будет означать не автокефалию, а легализацию раскола", - цитирует его ТАСС.

Иларион заявляет, что канонической является в Украине исключительно УПЦ МП. Однако после автокефалии ее будут ущемлять, прикрываясь мнимыми законами.

"Представители государственной власти Украины открыто заявляют о том, что УПЦ будет насильно переименован в Митрополию русской церкви в Украине. В связи с этим руководители раскола утверждают, что она потеряет юридические права на храмы и монастыри, которые им принадлежат, в том числе и на Киево-Печерскую лавру. Все это означает, что изгоями в собственной стране станет большинство православных верующих, у которых будут массово отбирать храмы и монастыри не такими хулиганскими методами, как это было до сих пор, а якобы на законных основаниях", - убеждает представитель РПЦ.

Священнослужитель подчеркнул, что сейчас УПЦ КП является самоуправляемой церковью, но в составе Московского патриархата, который никогда не обращался в Константинополь с просьбой о предоставлении автокефалии.

Напомним, представитель Элладской православной церкви митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий критично отозвался о действиях Вселенского патриарха Варфоломея, обвинив его в расколе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
РПЦ раскол православия единая поместная церковь автокефалия УПЦ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:58
В РПЦ ожидают после автокефалии рейдерства церковного имущества
00:23
В России Минобороны наделили куском Азовского моря
00:03
"Лион" - "Шахтер" 2:2. "Горняки" упустили победу во Франции, опубликовано видео голов, фото Фото
02 октября, вторник
23:56
Украинские телеведущие без белья позировали для глянца: опубликованы "горячие" фото Фото
23:27
В Армении премьер-революционер Пашинян готов уйти в отставку
23:03
Plus-size модель Эшли Грэм запустила шоу: первым гостем стала мега знаменитость
22:53
В Пентагон прислали две посылки с опаснейшим токсином
22:27
Эксперт назвал строительство канала шансом вернуть акваторию Азовского моря
22:22
В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которым по новым правилам не положена "скорая"
21:35
В Польше украинец с топором атаковал толпу прохожих
21:35
В оккупированном Крыму на магазинных полках обнаружили сделанный в Липецке "Рошен" - видео Видео
21:03
Из движущегося поезда "Москва-Ковель" проводник вытолкнула ногой пассажира: опубликовано жуткое видео Видео
20:23
В Украине не менее 13,5 тысяч мест, где можно заразиться сибирской язвой - Минздрав
20:21
В НАТО отчитали Венгрию за спекуляцию на конфликте с Украиной
19:48
В Украине подтвердили причастность отравителя Скрипалей к побегу Януковича
19:24
Динамо осталось без ключевого игрока накануне матча Лиги Европы – СМИ
19:15
Рада одобрила штрафы за незаконное использование полицейской символики
18:44
В Одесской области разбушевалась сибирская язва
18:39
"Лион" - "Шахтер": где смотреть матч и прогнозы букмекеров Видео
18:22
В России начали разрабатывать авианосец-катамаран
18:00
"Ненавижу эту позу": американская модель покрасовалась в экстравагантном наряде
17:46
Стала известна причина смерти шансонье Шарля Азнавура
17:30
Леонид Кучма распрощался с группой переговорщиков по Донбассу Видео
17:23
Анджей Сапковский требует от компании-создательницы игр про Ведьмака денег
17:22
Кубок открытых сердец: представители бизнеса посоревновались в турнире по мини-футболу ради "солнечных" детей новости компании
17:05
Федор Добронравов Видео
17:04
Скандальные Лобода, Повалий и Лорак засветились на концерте в Киеве Видео
16:57
В США пригрозили уничтожить запрещенные российские ракеты
16:52
НФ поддержит пролонгацию Закона об особом статусе Донбасса
16:41
Синоптик назвала самые холодные периоды будущей зимы в Украине Видео
16:32
Венгерский профессор обозвал Украину "нацистским проектом" Видео
16:20
Кличко вместе с Льюисом и Холифилдом посетил детский центр "Город счастливых детей"
15:55
На сайте НАТО перепутали русский и украинский языки
15:43
Беременная Тодоренко с округлым животом и на каблуках сплясала зажигательный танец Видео
15:42
Реклама томоса обошлась Порошенко в "надцать миллионов" - АП
15:38
"На х** пошел бегом!": нардеп обматерил журналиста в ответ на вопрос о "кнопкодавстве" - видео Видео
15:18
Во Франции задержали грузовик из Украины с кокаином на 52 млн евро
15:18
Порошенко вопреки правилам подарил Болтону именной пистолет
15:04
Синоптики спрогнозировали, каким областям Украины грозят заморозки и сильный ветер Видео
15:03
"Ничего себе как умеет": спортивная Тина Кароль удивила фанатов упражнением со скакалкой Видео
14:44
В "Нафтогазе" "прикинули", сколько времени займет новая тяжба с "Газпромом"
14:32
IQOS как альтернатива сигаретам и вейпу: преимущества и недостатки
14:20
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике Видео
14:07
Празднует день рождения не в Украине: Андрей Данилко отправился за границу по совету астролога
13:55
"Я устала": в Украине за два дня покончили с собой пятеро детей
13:54
Вслед за горячей водой киевлянам отключили холодную
13:19
Стала известна причина смерти Романа Карцева
13:16
Tayanna впервые рассекретила отца ребенка, и рассказала о романе с женатым продюсером
13:11
Боевики "ДНР" снова применили на Донбассе лазерное оружие
12:55
"Шею перекусят": немецкий журналист сказал, когда под Путиным зашатается президентское кресло Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять