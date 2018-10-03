В РПЦ ожидают после автокефалии рейдерства церковного имущества

Митрополит Иларион считает, что Украина находится на грани церковного раскола / Униан

Глава Отдела внешних церковных связей церкви митрополит Иларион предположил, что предоставление Украине автокефалии приведет к силовому захвату зданий УПЦ МП.

"Предоставление Томоса украинским "раскольникам", если он все же будет воплощен, будет означать не автокефалию, а легализацию раскола", - цитирует его ТАСС.

Иларион заявляет, что канонической является в Украине исключительно УПЦ МП. Однако после автокефалии ее будут ущемлять, прикрываясь мнимыми законами.

"Представители государственной власти Украины открыто заявляют о том, что УПЦ будет насильно переименован в Митрополию русской церкви в Украине. В связи с этим руководители раскола утверждают, что она потеряет юридические права на храмы и монастыри, которые им принадлежат, в том числе и на Киево-Печерскую лавру. Все это означает, что изгоями в собственной стране станет большинство православных верующих, у которых будут массово отбирать храмы и монастыри не такими хулиганскими методами, как это было до сих пор, а якобы на законных основаниях", - убеждает представитель РПЦ.

Священнослужитель подчеркнул, что сейчас УПЦ КП является самоуправляемой церковью, но в составе Московского патриархата, который никогда не обращался в Константинополь с просьбой о предоставлении автокефалии.

Напомним, представитель Элладской православной церкви митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий критично отозвался о действиях Вселенского патриарха Варфоломея, обвинив его в расколе.