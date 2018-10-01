"Церковное положение дел трагично": греческий епископ обвинил Вселенского патриарха в расколе

Варфоломея обвинили в расколе церквей / УНИАН

Представитель Элладской православной церкви митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий критично отозвался о действиях Вселенского патриарха Варфоломея.

"Нам мало стольких проблем, так наш патриарх еще и находится на грани церковного столкновения Вселенского патриархата с великой Русской церковью! У наших дверей стоит новый церковный раскол! Если к этому добавить еще и внутренние споры, то церковное положение дел в наше время становится чрезвычайно трагичным", — сказал митрополит Амвросий в обращении, которое цитирует греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

Иерарх подчеркивает, что Вселенский патриарх должен символизировать единство в православном мире, быть основой справедливости, однако Варфоломей преследует своей деятельностью и заявлениями другие цели.

По словам Амвросия, патриарх перестал быть гарантом церковного единства, а стремиться лишь к усилению собственного влияния. Священнослужитель назвал ошибочными действия Варфоломея относительно вероятного предоставления автокефалии Украине, поскольку "предполагается, что раскольническая Украинская церковь должна получить признание от патриархата Вселенского".

Напомним, "неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием установить отсутствие у президента Украины Петра Порошенко полномочий "вмешиваться в деятельность церкви".