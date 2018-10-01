На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви

Президент Украины Петр Порошенко

"Неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием установить отсутствие у президента Украины Петра Порошенко полномочий "вмешиваться в деятельность церкви".

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание назначено на 13 ноября.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине.