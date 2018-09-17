"Не разделить, а объединить". Экзархи Варфоломея озвучили цель приезда в Украину

Порошенко встретился с экзархами / Фото: пресс-служба президента Украины

В Украину для завершения процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви прибыли экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский.

"Нам надо, безусловно, работать над этим вопросом, и позвольте не согласиться с определенными средствами массовой информации, что мы приехали сюда не для того, чтобы разделить Украинское православие, а наоборот – сделать еще больше шагов, чтобы принести желаемое объединение Украинской православной церкви", - цитирует пресс-служба президента Украины архиепископа Даниила.

По словам представителя Константинопольского патриархата, в Украину экзархи приехали с особой миссией – для работы "над уже решенным вопросом – процессом предоставления автокефалии Украинской православной церкви".

На встрече с экзархами Вселенского патриарха президент Петр Порошенко акцентировал, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения автокефалии.

"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", – сказал глава государства.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в письме сообщил о назначении своих экзархов в Украине и подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии УПЦ уже начат.

Как ранее сообщалось, белорусская православная церковь поддерживает предоставление томоса УПЦ и тоже намерена получить статус автокефалии.