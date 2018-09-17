"Мы работаем день и ночь". Варфоломей в письме рассказал о процессе предоставления автокефалии УПЦ

Варфоломей написал, что процесс предоставления автокефалии стартовал / Фото: russia.greekreporter.com

Вселенский патриарх Варфоломей в письме сообщил о назначении своих экзархов в Украине и подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии УПЦ уже начат.

Как сообщает пресс-служба АП, текстовое сообщение патриарха адресовано президенту Украины Петру Порошенко, а зачитал его гаранту епископ Эдмонтона и Западной Епархии УПЦ в Канаде Илларион.

"С особой радостью и духовным подъемом мы хотели бы проинформировать Вас, что в рамках уже начатого процесса предоставления долгожданного и глубокого желания статуса автокефалии христолюбивому украинскому народу Святой и Священный Синод на последнем заседании единогласно принял решение назначить Его Преосвященство Архиепископа Памфильського и Западной епархии УПЦ в США Даниила и Его Преосвященство епископа Иллариона из Канады, которые оба служат в соответствующих странах украинским православным верующим под каноническим заступничеством и духовной опекой Константинопольской Матери-церкви, экзархами Вселенского Патриархата в Украине. Это знаменательное историческое решение Первого престола православия, безусловно, будет способствовать процессам предоставления автокефалии, о котором мы молимся и над которым мы работаем день и ночь. С этой радостной вестью от Константинопольской Церкви-матери, Первого престола православия мы тепло приветствуем вас с верой в чудесный процесс, который мы вместе с вами начали для духовного процветания и независимости христолюбивой и многострадальной Украины", - говорится в письме.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

Напомним, белорусская православная церковь поддерживает предоставление томоса УПЦ и тоже намерена получить статус автокефалии.