Белорусская церковь также планирует получить автокефалию

Святослав Логин поддерживает предоставление автокефалии УПЦ / Фото: belapc.org

Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса УПЦ и тоже намерена получить статус автокефалии.

"Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель - также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода.

По словам Логина, украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию. Он отметил, что в прошлом веке церковь Беларуси уже намеревалась сделать поместную церковь.

"Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке - она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.

Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этом процессе должно быть заинтересовано.

"При нынешней власти процессы легализации белорусской церкви в Беларуси, ее дальнейший рост и получение автокефалии вряд ли возможны. Нынешняя власть и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве", - констатировал он.

Логин выразил надежду, что после решения Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви статус автокефальной у белорусской церкви также есть шансы получить независимость от Москвы.

Напомним, накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".