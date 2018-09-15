Журналист напомнил о преступных действиях РПЦ против Украины

Журналист считает, что РПЦ совершила преступления в отношении украинских верующих / Фото: Facebook/Роман Цимбалюк

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что оккупация Донбасса и аннексия Крыма лишь ускорили процесс создания в Украине единой поместной церкви.

"Этот процесс был необратимым еще с 1991 года, а события 2014 эти процессы ускорили", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Цимбалюка, РПЦ отмолчалась во время аннексии Крыма и поддержала действия российских военнослужащих на территории оккупированного Донбасса.

"Остановить/приостановить его (процесс создания УПЦ — ред.) можно было, если бы Патриарх Кирилл 18 марта 2014 пришел в Кремлевский зал, где отжимали украинский Крым и предал собравшихся анафеме", — заявил Цимбалюк.

Журналист полагает, что Томос УПЦ получит и мир в стране это не нарушит.

"После Томоса УПЦ МП никуда не денется, но верующие смогут выбрать и при желании пойти в свою Украинскую каноническую церковь", — резюмировал Цимбалюк.

Напомним, накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".