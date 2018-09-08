В РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов"

Патриарх Варфоломей / Фото: russia.greekreporter.com

Синод РПЦ выразил протест и глубокое возмущение в связи с назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея в Украине.

В заявлении Синода РПЦ говорится, что решение патриарха Варфоломея принято без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием и является "грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви".

В РПЦ считают, что это решение "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".

"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал", - решили в Синоде РПЦ.

Там добавили, что "данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

Напомним, накануне Вселенский патриарх принял решение о назначении представителей Константинопольской церкви в Украине.

В РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

В свою очередь, в УПЦ КП объяснили смысл назначения экзархов в Киев.