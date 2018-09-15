В РПЦ заявили о возможном кровопролитии в случае автокефалии УПЦ

В РПЦ считают, что единая поместная церковь в Украине приведет к кровопролитию / УНИАН

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Украине может начаться кровопролитие.

"Если УПЦ Московского патриархата признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие", — сказал он в эфире RT.

Накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".