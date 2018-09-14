Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия

14 сентября 2018, 18:57

Опубликовано обращение епископата УПЦ от 22 января 1992 года к Московскому патриархату с просьбой не откладывать рассмотрение вопроса об автокефалии.

Онуфрий
Митрополит Онуфрий / УНИАН

В 1991 году в Киеве состоялся Собор УПЦ, на котором было принято обращение к Московскому патриарху с просьбой предоставления автокефалии УПЦ, которое, среди прочих, подписал бывший в то время епископом Черновицким и Буковинским Онуфрий.

Кроме того, также опубликовано обращение епископата УПЦ от 22 января 1992 года к Московскому патриархату с просьбой не откладывать рассмотрение вопроса об автокефалии.

  • Обращение Синода УПЦ об автокефалии ec-patr.org
  • Обращение Синода УПЦ об автокефалии ec-patr.org
  • Обращение Синода УПЦ об автокефалии ec-patr.org

В сообщении на сайте Вселенского патриархата сказано, что документ опубликован для того, чтобы опровергнуть мнение, что якобы "украинские иерархи не искали автокефалии".

Накануне состоялся Синод РПЦ, решивший, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
РПЦ митрополит Онуфрий Константинопольский Патриархат автокефалия УПЦ
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