Томос об автокефалии: Филарет рассказал об избрании главы единой поместной церкви

Патирарх Филарет / УНИАН

Новый глава Украинской православной церкви, избранный на объединительном Соборе, получит Томос Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии УПЦ, заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

По его словам, объединительный Собор произойдет сразу после решения Константинополя о предоставлении Украине автокефалии.

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"Глава Украинской церкви будет избран на Соборе объединительном, а Собор объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви (УАПЦ - ред.), 10 архиереев Московского патриархата", - подчеркнул Филарет в интервью "5 каналу".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.