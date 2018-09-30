УПЦ получит Томос об автокефалии уже в начале октября - СМИ

О дате предоставления Томоса стало известно из проверенных источников в Фанаре / фото: gazeta.zn.ua

Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

"Томос, по проверенным данным, должен быть объявлен на синаксе, который состоится в Фанаре в Стамбуле с 9 по 11 октября. Соответственно двое экзархов Константинополя уже активно работают в Украине. Все документы, все формальности соблюдены. Они поедут в Стамбул на это заседание и по итогам их отчета, двух экзархов, сейчас уже работающих в Киеве, это уже будет последняя точка. И патриарх может объявить о предоставлении Томоса. Непосредственно", - в воскресенье, 30 сентября, заявил украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк в эфире телеканала Эспрессо.

Впрочем, не исключил эксперт и того варианте, что Томос "может перенестись на ноябрь, на декабрь".

"Но точно в этом году", - заверил он.

Напомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".