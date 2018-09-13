У Москвы нет поддержки: автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США"

Автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США" / УНИАН

Определенную ясность в ситуацию с автокефалией УПЦ в Украине внесли представители Константинополя и администрации США.

В интервью итальянским СМИ митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) завил, что назначенные патриархом Варфоломеем в Украину экзархи "призваны проложить путь, ведущий к автокефалии".

Также он подтвердил, что Фанар (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха – ред.) решительно настроен предоставить Украине автокефалию: "Я могу подтвердить, что Вселенский Патриархат, помня о своей ответственности как Матери-Церкви и отвечая на просьбы украинских верующих, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви, чтобы исправить разделение между православными верующими в стране".

Комментарии Эммануила указывают на приоритет сценария, при котором экзархи сперва проводят консультации с епископами разных православных религиозных организаций, а затем проводят собор, на котором создается новая Церковь в юрисдикции Вселенского Патриархата, отмечает Telegram-канал "Церквач".

"Остается неясным, как в этом случае будет решаться вопрос с амбициями патриарха Филарета (Денисенко). У Варфоломея опасаются неожиданностей", – уточняет Telegram-канал.

Читайте такжеИстерика Кремля - свидетельство неотвратимости автокефалии УПЦИ добавляет: "Риторика спикеров Московской Патриархии о том, что Фанар действует по указке из США, очень своевременно получила подтверждение прямиком из Киева. Туда с рабочим визитом прибыл посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек".

Прибыв в Киев, тот заверил украинцев, что "Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за возобновление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную Православную Церковь".

Сами экзархи из США и Канады до Киева пока не доехали. Однако, по информации Telegram-канала, они уже успели побывать в Одессе и провести ряд встреч.

"Москва, тем временем, пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей. Как и ожидалось, ссориться с Фанаром патриархи желанием не горят. Пока свою позицию против действий Варфоломея явно обозначили только в Сербской Православной Церкви, у которой проблемы с расколом в Македонии", – резюмирует "Церквач".

Ранее аналитический центр Atlantic Council написал, что предоставление автокефалии от РПЦ миллионам украинских православных верующих станет таким же знаковым событием, как и выход Украины из СССР. Путинская "мягкая сила" потерпела окончательное поражение.

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.

Как сообщалось, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.

Накануне синод РПЦ возмутился назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея в Украине. В РПЦ считают, что это решение "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".

В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата горячо поддерживает и приветствует назначение в Киев экзархов (представителей) Вселенского патриарха Варфоломея.