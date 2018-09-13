Путин потерпел окончательное поражение в Украине - Atlantic Council

Петр Порошенко и Филарет

Седьмого сентября Украина еще сильней продвинулась по пути всемирного признания своей церкви. В этот день Константинопольский патриарх Варфоломей I отправил в Украину под канонической юрисдикцией своих экзархов - архиепископа Даниэля Памфилона из США и епископа Илариона из Канады, который возглавляет Украинскую Православную Церковь в обеих странах под канонической юрисдикцией Константинополя. С 1685 года Русская Православная Церковь называла утверждала, что Украина находится на своей канонической территории, не теперь нет. Два этих назначения - подготовка предоставление Украинской Православной Церкви автокефалии (независимости) от Русской православной церкви.

Не будет преувеличением написать, что предоставление автокефалии от РПЦ миллионам украинских православных верующих станет таким же знаковым событием, как и выход Украины из СССР. Получение УПЦ томоса - последний шаг, который Украина должна сделать для того, чтобы стать по-настоящему независимой.

Почему же звезды сошлись сейчас?

Читайте такжеКонстантинополь заявил о начале создания независимой церкви в Украине - СМИУкраина пыталась добыть автокефалию с момента обретения независимости. С момента, когда митрополит Филарет порвал с РПЦ чтобы основать Украинскую Православную Церковь киевского патриархата (УПЦ КП), последняя никогда не признавалась Константинополем. В 1990 году под давлением националистического стремления к независимости, РПЦ предоставила статус автономии Украинской православной церкви, так что с этого момента в Украине существовали две конкурирующие православные церкви. УПЦ была лояльна Москве, тогда как УПЦ КП - независимой Украине.

После того, как Россия аннексировала Крым и с оружием вторглась в восточную Украину, РПЦ и УПЦ не могли сохранять нейтралитет. Духовенство РПЦ благословляло русских националистов на поездки в Донбасс. Некоторые служители УПЦ отказывались участвовать в отпевании украинских солдат, в том числе и митрополит УПЦ Онуфрий, а высшее духовенство отказалось встать в парламенте, чтобы отдать честь погибшим украинским солдатам.

Есть еще один фактор, который работает на независимость. Как бывший идеологический секретарь атеистической Коммунистической партии Украины, президент Леонид Кравчук не имел легитимности в вопросе церковных дел, в то время как президент Виктор Ющенко твердо поддерживал УПЦ КП и воспринимался как антироссийский. Президент Леонид Кучма соблюдал нейтралитет, в то время как Янукович открыто поддерживал РПЦ.

Президент Петр Порошенко является дьяконом в УПЦ и Константинополь не рассматривает его как "антирусского". Важно отметить, что благодаря его влиянию высшее духовенство УПЦ поддерживает УПЦ КП и еще меньшую Украинскую автокефальную православную церковь в вопросе обретения автокефалии. Украинский парламент твердо поддерживает независимость. Порошенко выбрал легальный способ добыть автокефалию, что оставляет РПЦ ограниченную возможность для маневра.

Решение предоставить Украине автокефалию должно пониматься в трех измерениях:

Во-первых, масштаб и власть. Греция и Константинопольский патриархат наелись российским вмешательством и видят в предоставлении автокефалии УПЦ способ его укоротить. Во времена СССР две трети русских православных церквей находились в Советской Украине. Сегодня, несмотря на то, что в Украине проживает треть от российского населения, обе страны имеют по грубым подсчетам одинаковое количество православных приходов (14 тысяч).

В СССР большинство приходов РПЦ находились в западной и центральной Украине, таким же положение дел остается и поныне. Поэтому было бы ошибочным описывать Украину разделенной между "католическим Западом" и "православным Востоком". Православных церквей на Донбассе гораздо меньше. Также не произойдет "гражданской войны" из-за религии, и большинство прихожан УПЦ мирно присоединятся к новой автокефальной церкви.

Во-вторых, национальная идентичность. СССР и Российская Федерация использовали принятие православия в 988 году для того, чтобы провозгласить Киевскую Русь в качестве "первого русского государства". Эта фальсификация иногда повторяется западными журналистами и практически всегда содержится в западной "истории России". Русская и западная историографии игнорируют существование украинцев в течении многих веков после и приписывают их к русским и белорусам.

Русские верят, и российский президент Владимир Путин постоянно подчеркивает, что Киевская Русь породила три славянских народа и их судьба в царские времена, советские и сегодняшние - оставаться союзными. Националисты оппонируют этой идее работали в многочисленных западных империях, правительствах и разведках.

Читайте такжеРПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии КиеваВ 2007 году Русский мир должен был объединить Беларусь, Россию и Украину вокруг Русской Православной церкви и стать ядром Евразийского экономического союза. Путин и русские националисты понимают под словом "русский" три ветви "русского" народа (белорусы, русские и украинцы) и считают украинцев как "малоросами". Украинцы и русские - "один народ" и, как Путин сказал на конференции НАТО-Россия в 2008 году, Украина - это искусственное образование.

Украина отвергла идеологию "Русского мира" и поддержка членства в ЕврАзЭС заметно снизилась. Автокефалия укрепит рост украинского патриотизма, поддержит национальную интеграцию и подстегнет окончательный развод с Россией.

В-третьих, геополитика. Независимая УПЦ будет означать, что РПЦ больше не является самой большой Православной Церковью в мире. Украинская и Румынская Православные церкви станут примерно равны по своим размерам. Константинополь будет иметь верного украинского союзника в своих отношениях с РПЦ. Хоть РПЦ предсказуемо анти-западная, как путинский режим, автокефальная украинская церковь будет про-европейской.

Автокефалия углубит изменения в украинской идентичности, судя по опросам общественного мнения. Возникающая украинская самобытность основана на европейской интеграции и дистанцировании от России.

С 2014 года российская "мягкая сила" в Украине потерпела поражение. Только один процент молодых украинцев поддерживают российскую модель развития, тогда как от 69 до 71 процента украинцев выступают против ее - включая 56 процентов русскоговорящих. Россия в глазах украинцев сегодня ассоциируется с "агрессией" (66 процентов), "жестокостью" (57 процентов) и "диктатурой" (57 процентов). Последний ресурс путинской "мягкой силы" в виде РПЦ исчезает, а вместе с этим уход Украины из орбиты влияния России становится необратимым. Создание автокефальной Украинской Православной церкви - ультимативный ответ Украины на путинскую агрессию.