Истерика Кремля - свидетельство неотвратимости автокефалии УПЦ

В Москве истерика из-за возможного получения автокефалии УПЦ / Reuters

В Москве истерика из-за предстоящей автокефалии для Украинской церкви. Синод РПЦ выразил протест Вселенскому патриарху Варфоломею и угрожает разрывом отношений:

"Священный Синод Русской Православной Церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с ... коммюнике... Константинопольского Патриархата, в котором сообщается о назначении архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — "экзархами" Константинопольского Патриархата в Киеве. Решение Константинопольского Патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Читайте такжеУдар по скрепам: как Путин накажет Украину за получение автокефалии УПЦУкраины" принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса. Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия".

Это хорошо, раз в ход пошли такие жалкие угрозы, значит Москва демонстрирует слабость и понимание неотвратимости получения автокефалии и усиления независимой Украинской церкви.

Руководство РПЦ понимает, что после получения Томоса священники Московского патриархата уже не смогут собирать и возить в Москву столько денег как сейчас. Будет разрушена схема, когда организация, которая предала и обманула украинцев, и поддерживает террориста Путина, финансируется за счет украинских прихожан и ведет пророссийскую пропаганду.

Российская пропаганда подчеркивает, что оба экзарха, направленных Варфоломеем - уроженцы западной Украины. Причем архиепископ Даниил служил капелланом армии США, является одним из активных участников процесса предоставления автокефалии. А епископ Илларион написал диссертацию "Каноническая связь Киевской митрополии со Вселенской Патриархией до 1240 года".

Читайте такжеВсе только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦВ 2005-м году российские спецслужбы организовали провокацию против Иллариона в Турции, когда он был переводчиком во время встречи президента Ющенко с Вселенским патриархом. Тогда Иллариона задержала турецкая полиция по смехотворным подозрениям "помощи чеченским повстанцам". Сорвать переговоры тогда не удалось, Иллариона быстро выпустили.

Автокефалия - мощное оружие для независимости Украины от российского контроля духовной сферы и проведения подрывных акций с использованием священников Московского патриархата.