РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева

Кирилл и Варфоломей / РПЦ

Отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны в случае, если Украинской церкви будет предоставлена автокефалия.

Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", - цитирует агентство митрополита.

Накануне синод РПЦ возмутился назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея в Украине.

В РПЦ считают, что это решение "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".