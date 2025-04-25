Как быстро вымыть мультипечь до блеска: хитрый лайфхак из TikTok

Вы узнаете:
- Для чего бросать капсулу для посудомоечной машины в мультипечь
- Как правильно отмывать мультипечь
В последнее время мультипечь стала незаменимым помощником для многих хозяек, ведь в ней можно быстро и без лишних усилий приготовить чрезвычайно сочное мясо, хрустящую картошку и многие другие блюда.
Если приготовление пищи в мультипечи действительно процесс легкий, то ее очистка уже не так проста, если не знать одного лайфхака. Главред узнал, как безопасно и быстро отчистить мультипечь от нагара.
Блогер Диана Головец в TikTok рассказала, что загрязненную мультипечь можно отмыть обычной капсулой для посудомоечной машинки.
Смотрите видео, как отмыть мультипечь с помощью капсулы для посудомоечной машины:
@dianagologovets Как помыть мультипечь ? #идеидлядома#мультипечь#чемотмыть#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#уборка#чистотатапорядок#gologovets_видео#лайфхак♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Для этого капсулу нужно забросить внутрь мультипечи, залить ее до верха горячей водой и отложить на несколько минут. После того останется вылить воду и получать удовольствие от полученного результата.
Другие новости:
- Не просто гигиена: ветеринар рассказал, почему коты постоянно вылизывают шерсть
- Из чего делают крабовые палочки: процесс приготовления поразил людей
- Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы
Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред