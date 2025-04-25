Как быстро вымыть мультипечь до блеска: хитрый лайфхак из TikTok

Блогер рассказала, как без вреда отчистить мультипечь.

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Как отмыть мультипечь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего бросать капсулу для посудомоечной машины в мультипечь

Как правильно отмывать мультипечь

В последнее время мультипечь стала незаменимым помощником для многих хозяек, ведь в ней можно быстро и без лишних усилий приготовить чрезвычайно сочное мясо, хрустящую картошку и многие другие блюда.

Если приготовление пищи в мультипечи действительно процесс легкий, то ее очистка уже не так проста, если не знать одного лайфхака. Главред узнал, как безопасно и быстро отчистить мультипечь от нагара.

видео дня

Блогер Диана Головец в TikTok рассказала, что загрязненную мультипечь можно отмыть обычной капсулой для посудомоечной машинки.

Смотрите видео, как отмыть мультипечь с помощью капсулы для посудомоечной машины:

Для этого капсулу нужно забросить внутрь мультипечи, залить ее до верха горячей водой и отложить на несколько минут. После того останется вылить воду и получать удовольствие от полученного результата.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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