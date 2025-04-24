Из чего делают крабовые палочки: процесс приготовления поразил людей

Вы узнаете:
- Как изготавливают крабовые палочки
- Есть ли в них мясо краба
Крабовые палочки можно легко найти в супермаркетах. Их кладут в салаты, сворачивают в суши или готовят из них другие блюда.
Однако, их производство привело некоторых людей в полный шок, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Как производят крабовые палочки
Тайская фабрика по производству крабовых палочек раскрыла свои секреты в видео на YouTube, которое демонстрирует трансформацию неаппетитных серых блоков в привычные красно-белые полосатые палочки, которые можно увидеть в магазинах.
Эти блоки замороженного мяса рыбы проходят несколько этапов, прежде чем стать съедобными. Сначала их измельчают с помощью механизмов в кашеобразную смесь, а затем транспортируют по конвейеру, где добавляют соль и разнообразные специи.
После этого работники завода пропускают смесь через трубку, которая превращает ее в серую пасту, которой затем придают форму и цвет, чтобы получить культовый вид крабовых палочек.
Один человек пошутил на Reddit, назвав продукт "хот-догами моря".
Другой человек отметил схожесть процесса с производством непродовольственных товаров, сказав: "Если бы в названии не было указано, что они изготавливают крабовые палочки или, собственно, любой вид пищи, я бы пересмотрел все видео, прежде чем понял, что они не изготавливают какой-то промышленный строительный материал".
Процесс изготовления крабовых палочек - видео:
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