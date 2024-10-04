Тёрн это слива или нет: что делают из плодов и когда рвать ароматный фрукт

Что такое тёрн - как выглядит куст "колючей сливы" и какие лечебные свойства.

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Как выглядит куст тёрна / Коллаж: Главред, фото: Рexels/teyi 徐, Рexels/Marek Kupiec

Среди садоводов, за последнее время, наряду с популярными культурами растет заинтересованность в выращивании, так называемых, нишевых культур, в частности тёрна колючего.

Что такое тёрн

Это куст высотой 2,5 м - 3,5 м. Иногда его называют колючей сливой. Плод по цвету – темно-синий с сизым налетом, по форме – округло-сжатый и похож на сливу. Косточка широкоовальная, гладкая, легко отделяется от мякоти. Растения этой формы характеризуются повышенной зимостойкостью, устойчивостью возбудителей плодовой гнили и ржавчины листьев, говорится в материалах профильного издания "Сельское хозяйство и лесничество".

Какой на вкус тёрн

Средняя масса одного плода – 2-4 г. По вкусу плод, в зависимости от сорта, приятно слабокислый, либо слабо-сладкий с нотками терпкости.

Плоды тёрна колючего созревают осенью и собираются, традиционно, в конце сентября, или в октябре после первых заморозков. Они отличаются вкусной мякотью с очень сильно вяжущим привкусом.

/ forestry.vsau.org

Тёрн: лечебные свойства

Отмечено, что сок из плодов тёрна колючего действенен для профилактики паразитов кишечника, дизентерии, неспецифического колита, пищевых отравлений, также обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

В плодах тёрна колючего содержатся органические кислоты, сахар, пектины, ароматические вещества, аскорбиновая кислота, витамины. Дубильные вещества, обладающие вяжущими свойствами, пектины, адсорбирующие токсины кишечника, способствуют нормализации кишечной микрофлоры, поэтому его применяют с профилактической и терапевтической целью.

Что такое тёрн колючий Вид растений из семейства розовых (Rosaceae). Ветвистый куст или небольшое деревце с широкой яйцевидной кроной, темно-серой корой и многочисленными колючками. При основании клиновидные, городчато-пильчатые, зубчики железистые. Плод - костянка шаровидная или округло-коническая, сочная. Молодые листья с обеих сторон опушенные, позже сверху голые. Растет на опушках, по кустарникам, балках, долинах рек, пишет Википедия.

Витамин В2, содержащийся в листьях тёрна колючего, укрепляет нервную систему, способствует улучшению обмена аминокислот.

/ forestry.vsau.org

Что делают из тёрна

По содержанию витамина P плоды территории не уступают шиповнику и черноплодной рябине и даже превосходят смородину. Этот витамин даже при переработке плодов и других частей растения отлично сохраняется, способствует укреплению сосудов, способен снижать АД. Препараты из тёрна колючего оказывают терпкий, диуретический, противовоспалительный, отхаркивающий, слабительный, антисептический эффект на организм человека. Тёрн колючий считается отличным жаропонижающим, а также потогонным средством.

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Чем полезен тёрн колючий

Употребление плодов тёрна колючего позволяет осуществить профилактику заболеваний почек, печени, кишечника, авитаминоза и нарушения обменных процессов в организме. Сок плодов действен также при профилактике паразитов, дизентерии, неспецифического колита, пищевых отравлений. Он также обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Показан тёрн колючий при заболеваниях бронхов и горла, фармакологические препараты из этого растения обладают отхаркивающими свойствами. Применяется для лечения гнойных, воспалительных процессов кожи, аденомы предстательной железы. При заболевании кожи препараты из терна регулируют обменные процессы, снижают проницаемость мелких капилляров.

/ Инфографика: Главред

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