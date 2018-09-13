Константинополь заявил о начале создания независимой церкви в Украине - СМИ

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Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) заявил о начале создания местной независимой церкви в Украине.

"Могу подтвердить, что Вселенский патриархат (Константинопольский), при осознании всей своей ответственности как материнской церкви и учитывая просьбы со стороны самих украинцев, после углубленного изучения вопроса, принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви на Украине и считает это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране", - приводит слова митрополита УНН со ссылкой на итальянское католическое агентство SIR.

Комментируя недавнее назначение посланников (экзархов) Константинопольского патриархата в Украине, митрополит пояснил, что они "должны открыть путь к автокефалии", но в тоже время "служить единству церкви".

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны в случае, если Украинской церкви будет предоставлена автокефалия.