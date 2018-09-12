"Общак прятать надо лучше": Кремль вывалил компромат на патриарха Кирилла

Несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат и на патриарха Кирилла

Всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла.

По обнародованным данным, в РПЦ злоупотребляют административным ресурсом как внутри России, так и своими служебными возможностями за границей. А это в итоге грозит им уголовными делами, пишет Telegram-канал "Церквач".

Под ударом оказался проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры профессор Дмитрий Шмонин: его подозревают в причастности к финансовым махинациям. Вместе с ним под ударом и сам Иларион.

Вместе с тем конкретики по указанным обвинениям пока что нет.

Читайте такжеВместо проигравшего Украину Кирилла РПЦ возглавит более нетерпимый идеолог - эксперт"По загранице информация такая: последние полтора года патриархом Кириллом и его окружением были совершены транзакции со скрытых счетов РПЦ в швейцарском UBS и Zurich Cantonal Bank в размере 200 млн евро. Из Швейцарии деньги были направлены в Австрию и Италию. В связи с этим патриарха могут заподозрить в отмывании средств и мошенничестве", – пишет Telegram-канал.

Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.

"Особенно эмоционально реагируют сторонники версии о внутриэлитной борьбе с целью замены Кирилла на Тихона (Шевкунова). С другой стороны, это можно расценить и как дружеское предупреждение о возможных репутационных рисках. Общак прятать надо лучше", – резюмирует Telegram-канал.

Напомним, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.

Накануне синод РПЦ возмутился назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея в Украине. В РПЦ считают, что это решение "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".

В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата горячо поддерживает и приветствует назначение в Киев экзархов (представителей) Вселенского патриарха Варфоломея.