Хочу пять: Джамала ответила на хейт по поводу третьего ребенка

Джамала честно и достойно ответила на хейт из-за детей.

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Джамала с сыновьями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Кратко:

Где появилась Джамала

Как она ответила на хейт

Украинская популярная певица Джамала ответила на рейт относительно того, что она родила своего третьего сына Алима из-за того, чтобы ее муж имел возможность выехать из Украины и освободить своего мужа от мобилизации.

По информации ТСН, Джамала появилась на премии YUNA со всей семьей — с мужем Бекиром и двумя сыновьями, 7-летним Эмиром-Рахманом и 4-летним Селимом-Гираем. Джамала воздержалась от того, чтобы делать публичный выход своему младшему сыну.

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Джамала хочет 5 детей / Фото скриншот

По словам Джамалы, ей очень просто ответить на хейт, ведь еще до войны она публично озвучивала, какое количество детей она хочет иметь.

"Вам нужно пересмотреть мои интервью, которые я давала еще до войны, чтобы опровергнуть какое-то подобное мнение. Если не ошибаюсь, в комментарии Осадчей я говорила, что как минимум хочу пять детей. Поэтому еще иду, — ответила Джамала.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

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Как ранее писал Главред, Джамала призналась, какой безумный поступок она совершила в последнее время. В интервью певица рассказала о материнстве, творчестве и жизни во время войны после концерта Нади Дорофеевой, который посетила и Джамала.

Ранее также Джамала перечислила украинских артистов, которые, по ее мнению, могли бы принести Украине победу на конкурсе.

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Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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