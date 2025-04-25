Хочу пять: Джамала ответила на хейт по поводу третьего ребенка

Кратко:
- Где появилась Джамала
- Как она ответила на хейт
Украинская популярная певица Джамала ответила на рейт относительно того, что она родила своего третьего сына Алима из-за того, чтобы ее муж имел возможность выехать из Украины и освободить своего мужа от мобилизации.
По информации ТСН, Джамала появилась на премии YUNA со всей семьей — с мужем Бекиром и двумя сыновьями, 7-летним Эмиром-Рахманом и 4-летним Селимом-Гираем. Джамала воздержалась от того, чтобы делать публичный выход своему младшему сыну.
По словам Джамалы, ей очень просто ответить на хейт, ведь еще до войны она публично озвучивала, какое количество детей она хочет иметь.
"Вам нужно пересмотреть мои интервью, которые я давала еще до войны, чтобы опровергнуть какое-то подобное мнение. Если не ошибаюсь, в комментарии Осадчей я говорила, что как минимум хочу пять детей. Поэтому еще иду, — ответила Джамала.
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Как ранее писал Главред, Джамала призналась, какой безумный поступок она совершила в последнее время. В интервью певица рассказала о материнстве, творчестве и жизни во время войны после концерта Нади Дорофеевой, который посетила и Джамала.
Ранее также Джамала перечислила украинских артистов, которые, по ее мнению, могли бы принести Украине победу на конкурсе.
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Кто такая Джамала?
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
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