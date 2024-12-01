"Не знаем, что петь": Джамала назвала звезд, которых отправила бы на Евровидение

Читайте подробней:
- Кого Джамала хочет видеть на Евровидении-2025 от Украины
- По какому принципу звезда отбирала своих фаворитов
В 2016 году певица Джамала навсегда вписала Украину в историю музыкального конкурса Евровидение своей головокружительной победой. Не удивительно, что мнением артистки про участие нашей страны в этом соревновании регулярно интересуются.
Через два месяца станет известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2025 - конкурсанта выберут по результатам Национального отбора. Сегодня же не известен даже лонглист, что, впрочем, не мешает авторитетным украинским звездам делиться своими прогнозами и пожеланиями.
Так в интервью для шоу "Ранок у великому місті" Джамала призналась, что хотела бы увидеть в качестве конкурсанта на Евровидении яркую артистку с сильными вокальными данными. К таким она, к примеру, относит Юлию Санину, Kola и Tayanna.
"Я бы хотела увидеть на Евровидении и Юлю Санину, и Kola, и Tayanna. Знаете, это не моя фраза, но... Когда не знаем, что петь, посылайте девушек, которые умеют петь", - говорит Джамала.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как украинский шоумен Слава Демин "разнес" певца-беглеца Олега Винника за решение про возвращение на сцену после длительного молчания.
Также украинский певец Владимир Дантес рассказал о знакомстве с Виктором Ющенко. Третий президент Украины принимал участие в съемках благотворительного клипа "Це так" группы Badstreet boys.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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