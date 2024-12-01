"Не знаем, что петь": Джамала назвала звезд, которых отправила бы на Евровидение

Jamala перечислила украинских артистов, которые, по ее мнению, могли бы принести Украине победу на конкурсе.

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Джамала новости - Джамала назвала имена певиц, которые могли бы поехать на Евровидение от Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

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Кого Джамала хочет видеть на Евровидении-2025 от Украины

По какому принципу звезда отбирала своих фаворитов

В 2016 году певица Джамала навсегда вписала Украину в историю музыкального конкурса Евровидение своей головокружительной победой. Не удивительно, что мнением артистки про участие нашей страны в этом соревновании регулярно интересуются.

Через два месяца станет известно, кто будет представлять Украину на Евровидении-2025 - конкурсанта выберут по результатам Национального отбора. Сегодня же не известен даже лонглист, что, впрочем, не мешает авторитетным украинским звездам делиться своими прогнозами и пожеланиями.

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Так в интервью для шоу "Ранок у великому місті" Джамала призналась, что хотела бы увидеть в качестве конкурсанта на Евровидении яркую артистку с сильными вокальными данными. К таким она, к примеру, относит Юлию Санину, Kola и Tayanna.

"Я бы хотела увидеть на Евровидении и Юлю Санину, и Kola, и Tayanna. Знаете, это не моя фраза, но... Когда не знаем, что петь, посылайте девушек, которые умеют петь", - говорит Джамала.

Юлия Санина, Kola и Tayanna - звезды, которых Джамала считает сильными вокалистками, способными принести Украине победу на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/kola__official, instagram.com/tayanna_reshetnyak

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