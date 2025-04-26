США могут окончательно выйти из мирных переговоров: что будет 'последней каплей'

Выход США из переговоров по достижению мира в Украине не сможет сильно повлиять на ход войны, отметил аналитик.

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Что станет последней каплей для выхода США из переговоров / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Загородний:

США не удается достичь успеха в вопросе мира в Украине

Россия манипулирует темой перемирия

Последней каплей для США может стать что угодно

США в последнее время все чаще заявляют о возможности выхода из переговоров по завершению войны России против Украины. О том, что может стать последней каплей для США в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, в США дела и без того идут неудачно, но там, как всегда, будут искать виноватых вокруг, а не признавать собственные ошибки. Суть в том, что когда Соединенные Штаты допустили возможность выхода из переговоров, это вызвало нервную реакцию со стороны России, ведь сразу же начались манипуляции темой "перемирия".

"Все-таки России нужно, чтобы 9 мая прошло спокойно, чтобы гости, которые приедут в Москву, не смотрели нервно в небо, высматривая украинские дроны. РФ занервничала, потому что Трамп создает ситуацию неопределенности, а это всегда нервирует россиян. Они не понимают, как все развернется", - сказал он.

Загородний пояснил, что администрация Байдена была вполне удобной для Москвы, ведь все было прогнозируемо - Байден продвигал "зеленую энергетику", высокие цены на нефть были ему выгодны, а Россия имела возможность беспрепятственно торговать энергоносителями. В долгосрочной перспективе Кремль мог рассчитывать на преимущество в войне.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о выходе США из переговоров, последствиях признания Крыма российским и ударе обвала цен на нефть по России:

Иная ситуация с Трампом, потому что он не поддерживает "зеленую энергетику", считая ее творением демократов, зато развивает собственную добычу нефти и имеет собственное видение роли США в Европе.

"Если заставить Европу снять санкции, это означает, что Россия будет продавать больше нефти и газа европейцам. А кто у нас сегодня больше всего нефти и газа продает Европе? Вы будете смеяться, но американцы. Зачем им там вообще Россия?", - указывает он.

Политический эксперт подчеркнул, что для США в нынешней ситуации практически не осталось удачных вариантов, кроме как вернуться к тесному сотрудничеству с евроатлантическими партнерами. Без Европы дела не идут, процессы буксуют, и без поддержки европейских союзников достичь результатов не удается.

""Последней каплей" для Штатов может быть что угодно. США хоть сегодня могут сказать, что выходят из переговорного процесса и занимаются дальше своими делами. Пусть выходят. Ведь Украина сейчас в значительно лучшей ситуации, чем в 2022 году, когда тоже не было никаких переговоров. Теперь у Украины есть своя оборонка, которую нужно и дальше усиливать, а для этого нужно снимать ограничения по экспорту для нашего оружия, чтобы экспортировать оружие, двигать экономику, загружать наши предприятия и входить в союз с теми странами, с которыми мы взаимозависимы", - утверждает он.

Загородний акцентирует внимание на том, что, например, Норвегия должна получить приоритет в формировании помощи, поскольку обладает финансовыми ресурсами и потенциально способна профинансировать значительную часть потребностей, связанных с войной. Швеция, в свою очередь, имеет мощности в области электроники. Если существуют проблемы с двигателями для самолетов Gripen из-за американского происхождения, производство можно перенести на украинскую "Мотор Сич". Это, по мнению эксперта, пример рационального подхода к углублению сотрудничества с теми государствами, с которыми Украина имеет взаимную заинтересованность и потенциал к стратегическому партнерству.

"И тогда возникает вопрос, а зачем нам вообще американские компании нужны на территории Украины, если от них толку ноль? Вот толк от французской Total, которая тоже добывает нефть, есть. У нас с ними есть взаимозависимость. Зачем нам американцы в атомной энергетике? Есть французы, пусть они строят реакторы, заводят циклы, берут урановые рудники у нас. У них есть технологии, которые могут заменить американские. Так спокойно и прагматично нужно действовать, а не читать новости с валерьянкой в одной руке и корвалолом в другой. Нужно понимать, что все это просто понты", - резюмировал аналитик.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что даже если Соединенные Штаты решат отойти от участия в мирном процессе, они все равно будут сталкиваться с последствиями войны между Россией и Украиной в глобальном контексте, ведь эта война влияет на многие сферы международной политики и безопасности, и избежать ее последствий Вашингтон не сможет.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп в интервью Time заявил, что Крым останется под контролем России. Он снова обвинил Украину в якобы провоцировании войны и подчеркнул, что только он способен остановить российскую агрессию.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что видит реальную перспективу заключения мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что президент РФ Владимир Путин учтет его позицию о прекращении ударов. Он также добавил, что имеет свой собственный дедлайн для достижения такого соглашения.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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